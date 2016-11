Orbe: nouvelle structure d’accueil parascolaire

Même pas un mois d’ouverture et déjà un taux d’occupation de plus de 80%. La population urbigène a pris d’assaut la nouvelle unité d’accueil pour écoliers à cheval entre la rue Sainte-Claire et la rue des Remparts, à proximité du Collège du Grand-Pont. «Nous disposons de 48 places, 35 à 42 places sont occupées suivant les jours. Normalement cela prend près d’une année pour en arriver là», se réjouit Catherine Muller, responsable de l’Ajoval, le réseau enfance Orbe-La Vallée.

Activités

Ouverte dès 6 h 30 et jusqu’à 18 h 30, y compris pendant la majorité des vacances scolaires, l’UAPE accueille les écoliers entre 4 et 12 ans. «Nos activités se situent dans le prolongement de ce qui est proposé à la garderie. Nous avons aussi mis en place un projet musique pour que les enfants puissent découvrir et expérimenter différents instruments», note Catherine Muller.

La Commune a déboursé 800'000 francs pour aménager les locaux de l’UAPE Sainte-Claire, placés dans un bâtiment privé. Cette structure, qui sera inaugurée samedi (entre 12 h 30 et 15 h), remplace l’unité d’accueil provisoire de 24 places ouverte en 2011 au Collège de Chantemerle, suite à une votation populaire. Elle répond à l’interpellation déposée en 2014 par quatre élus socialistes pour obtenir une structure plus grande et pérenne. «La liste d’attente était très importante à Chantemerle, ouvrir une nouvelle unité correspondait à un vrai besoin», remarque Luiz De Souza, municipal des Ecoles. Alors que la Commune devrait passer la barre des 10'000 habitants à l’horizon 2030, 48 places d’accueil, est-ce suffisant? «Nous devons prendre du recul avant d’évaluer la situation», conclut Luiz De Souza. (24 heures)