Panorama de la discorde au Creux-du-Van

Décidément, la gestion du panorama le plus époustouflant du Jura suisse n’en finit pas de susciter la controverse. Voilà plus de sept ans que les parties en présence – départements vaudois et neuchâtelois, professionnels du tourisme, protecteurs de l’environnement, sportifs, représentants des randonneurs, des exploitants, des différents lobbys – élaborent un subtil compromis visant à améliorer les mesures de protection de ce site fragile et unique, dont la situation est, avouons-le, passablement complexe. Ce programme de gestion est soumis pendant encore une poignée de jours à une première procédure de consultation. Mais, déjà, les échos ne sont guère positifs.

«Le bon point c’est que les deux cantons sont parvenus à s’entendre et à avancer, se félicite Pierre Hunkeler, responsable du dossier chez Pro Natura Vaud. Après, il faudra renforcer les mesures de renaturation. C’est une priorité, et on a pris beaucoup de retard.» Pas sûr que l’emblématique exploitant du secteur, Maximilien Sandoz, au Soliat, l’entende de cette oreille. «Je suis là depuis trente ans. On a mis des années à améliorer nos capacités d’accueil, à enfin bétonner le chemin d’accès. J’ai moi-même fait le muret de pierre au bord du cirque. On veut bien protéger les fleurs, mais on ne veut pas devenir tout d’un coup aux ordres des fonctionnaires!» Le ton est donné.

Et au milieu, un mur

C’est notamment la question des abords du cirque qui divise. Le site étant une vitrine «très importante» pour les milieux touristiques (ils refusent pour l’heure de se prononcer), l’accès total au bord du précipice pour les randonneurs (par milliers, certains week-ends), les cyclistes et les amateurs de slackline doit pourtant être fortement réglementé d’après le nouveau plan intercantonal. Il ne sera par exemple plus possible de longer quelque 45% de la ceinture de la falaise.

Les promeneurs seront déplacés en aval du muret, afin de protéger la flore fragile souvent réduite à un banc d’herbe pelé. On pense notamment à l’androsace lactée, à l’ail victorial ou à l’anémone à fleurs de narcisse, évidemment interdits de cueillette. Côté avifaune, il y a l’alouette lulu ou le pipit spioncelle. Exit du coup le camping, les chiens sans laisse, et la plupart des sports.

«On ne fait que déplacer le problème, réagit Maximilien Sandoz. Plutôt que d’exposer les promeneurs aux vaches allaitantes, il suffit de panneaux informatifs.» La présence de «rangers», prévue par le document, ne le convainc pas non plus.

Du côté des randonneurs, le nouveau tracé semble au contraire séduire. «On voulait de toute manière ramener le balisage sur le côté prairie, essentiellement pour des raisons de sécurité, relève Henri Cosandey, président de Neuchâtel Rando. Mais est-ce que cela va suffire?»

Ce n’est toutefois pas tout. Les exploitants vendront cher toute modification de leurs us agricoles. «S’ils sont aussi stricts que ça, je risque de perdre 30% à 50% de mes revenus», estime le tenancier du Soliat. Le plan? Rendre à ces prairies maigres leur aspect d’origine. Il s’agit de diminuer le nombre de têtes de bétail en estivage («le bois va progresser», prévient l’agriculteur) et d’adapter les méthodes de fertilisation des sols. Comprendre par là une limitation du fumage et des engrais chimiques.

«En soi il s’agit seulement d’appliquer les ordonnances sur l’estivage», relève Pierre Hunkeler, qui rappelle les vues de Pro Natura: la conservation du site doit primer sur les autres activités. Parmi elles, il y a le VTT, dont le nouveau et unique parcours proposé ne convainc pas. S’y ajoutent de vieux contentieux. Au Soliat, les défenseurs de l’écologie accusent ainsi l’exploitant d’avoir illégalement construit des yourtes et d’avoir étendu son parking. L’affaire est devant les tribunaux et transpire dans plusieurs lignes du programme de gestion.

La suite? Après ce premier tour de consultations, les autorités espèrent peaufiner leur travail et parvenir à une mise à l’enquête. Sachant que toute décision sera sujette à recours. (24 heures)