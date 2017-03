Pascale Perakis improvise en trois dimensions

On trouve facilement sa maison-atelier au centre de Grandcour, non loin de Payerne. Le courant passe instantanément lorsque Pascale Perakis ouvre sa porte et le charme de l’endroit opère tout aussi rapidement en découvrant la salle de son école, Le Pied de Nez, aménagée sous des vastes combles.

Tout se complique lorsque cette pétillante artiste pluridisciplinaire entre dans les détails de la conception de Quelque chose dans l’air, sa prochaine création, un spectacle d’improvisations, au pluriel. Impro de voix, de danse et d’illustrations sur des textes inédits. Les dessins sont réalisés par Barbara Rothen avant d’être projetés en direct sur le rideau blanc qui fait office de décor à Pascale Perakis. Quant aux textes que les deux artistes découvriront à la dernière minute, ils sont l’œuvre d’écrivains régionaux: Jean-Luc Chaubert, Josiane Haas et Isabelle Daccord.

«A partir de ces textes, nous créons une atmosphère visuelle et sonore unique, explique Pascale Perakis. Les diverses disciplines seront utilisées en impro, pour faire vivre des textes que nous ne connaissons pas. C’est à la fois très excitant et très flippant.» A 54 ans, l’artiste broyarde aime toujours autant explorer. «En chant, en musique, en danse, en peinture ou en clown, l’improvisation est à la base de toute expression. Elle fait jaillir qui nous sommes et ce qui nous habite. C’est l’étincelle de la spontanéité.» Dans ce spectacle, cette touche-à-tout combine ses nombreux talents.

Pascale Perakis a grandi à Forel-sur-Lucens. Elle découvre la danse classique à 9 ans, puis la flûte traversière au Conservatoire, donne ses premiers cours de mime à ses petits camarades à 13 ans. Après le Gymnase à Lausanne et une école de danse à Bâle, elle passe deux ans à Londres dans une école artistique, enchaîne les spectacles et les tournées internationales, essentiellement en danse moderne.

En 1989, elle ouvre à Payerne une école de danse qui a initié des milliers d’enfants, puis fonde la compagnie professionnelle Miette de Lune. Pédagogue en danse, sonothérapeute, formatrice pour professionnels et enseignante, clown, chorégraphe, Pascale Perakis partage son temps entre la scène, l’enseignement, des stages de méditation ou de thérapie. «J’ai besoin de toutes ces facettes. Je suis continuellement à la recherche de tout ce qui peut contribuer à l’éveil de soi.» Quitte à prendre des risques, à s’exposer, en allant chercher une performance artistique intense comme dans son prochain spectacle. «L’improvisation chamboule nos perceptions. Improviser, c’est écouter. S’écouter soi-même, puis écouter les autres pour échanger et partager une émotion. Les émotions sont des dénominateurs universels.»

Grandcour, rue de l’Hôtel-de-Ville 23, Au Pied de Nez «Quelque chose dans l’air», ve 10, sa 11 (20 h) et di 12 mars (16 h). Adultes 25 fr., enfants 15 fr. www.lepieddenez.ch (24 heures)