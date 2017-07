Payerne remet l’église au milieu du village

Consolidée à grand renfort de travaux conduits depuis une dizaine d’années, l’abbatiale de Payerne ne menace plus de s’écrouler. Place maintenant à sa restauration intérieure, à son réaménagement, qui doit servir une nouvelle muséographie, et à la mutation de l’écrin de ce joyau de l’art roman: la place du Marché. Les autorités municipales ont présenté lundi cette deuxième étape de travaux. C’est sans conteste l’un des plus importants dossiers de la législature, devisé à presque 8 millions de francs. Ce montant s’ajoute aux 11 millions déjà investis pour préserver la plus grande église romane de Suisse.

Restauration intérieure

La mise en valeur commence par une restauration intérieure que les contraintes budgétaires rendent toutefois minimales. Si la totalité des voûtes et des peintures murales de l’abbatiale et de la salle capitulaire est concernée pour 865 000 francs, il n’en va pas de même des piliers et murs en pierre, pour lesquels environ 500 000 francs supplémentaires seraient nécessaires. «Ces travaux seront entrepris si l’on trouve une source de financement extérieure», souligne Gérard Michel, chef du Service des bâtiments de Payerne.

Nouvelle muséographie

Ces dernières années, le musée a attiré entre 6000 et 7000 visiteurs par année. Dès sa réouverture complète, espérée en 2019, ses responsables aimeraient en accueillir 30 000. Pour y parvenir, une nouvelle muséographie sera mise en place. Elle met l’abbatiale au cœur du sujet et définit un nouveau parcours de visite. «On entrera par la grande porte de l’abbatiale, ce qui rend à l’édifice toute sa dimension», affirme la syndique Christelle Luisier. Intitulée «Une abbatiale à voir et à vivre», cette visite propose une découverte progressive et interactive du site et fait appel aux sens. Elle s’articule autour de vingt points, parmi lesquels un film introductif, une projection inattendue de la vie monastique dans le dormitorium ou encore une présentation du monde clunisien (dont Payerne fait partie) dans la salle capitulaire. Le tout à suivre avec un audioguide.

L’abbatiale servira aussi de cadre à un service de médiation culturelle et à une offre interdisciplinaire qui comprendra évidemment la musique, notamment grâce à la présence de deux orgues exceptionnels dans les deux églises.

Géré par une association

Animé par une équipe de six personnes rattachées au Service des bâtiments, le musée devrait disposer d’une nouvelle gouvernance. A compter de janvier 2019, il est prévu qu’il soit géré par une association, à l’image de l’organisation en place pour l’Office du tourisme. A noter que ce dernier pourrait aussi entrer dans l’édifice, puisque son point d’information devrait faire chambre commune avec l’accueil du musée.

Place du Marché revisitée

L’écrin de ce joyau médiéval sera lui aussi l’objet d’une transformation pour le moins radicale. Suivant une étude conduite par la Haute Ecole de gestion, et suite aussi au résultat sans équivoque d’une démarche participative conduite à l’automne 2016, la place du Marché sera rendue aux piétons («24 heures» du 3 juin) presque totalement. De la septantaine de places de stationnement qui s’y trouvent, il n’en restera qu’une dizaine (notamment pour les personnes à mobilité réduite). L’espace ainsi libéré pourra être réaménagé, via une arborisation et la réalisation d’un jardin, notamment. «C’est un peu tout le centre-ville que l’on repense», synthétise la syndique Christelle Luisier. Il est d’ailleurs question d’y réimplanter le marché hebdomadaire, idéalement le samedi matin. (24 heures)