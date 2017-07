Payerne renonce à démonter un portail trop tape-à-l'œil

L’histoire ne dit pas si le bon goût a triomphé… Au cœur de toutes les discussions à Payerne, le fameux portail installé par une propriétaire portugaise devant son immeuble en plein centre-ville, sur la route fréquentée de la Boverie, fait de la résistance.

Qualifié d’«œuvre d’art» par sa commanditaire, de «véritable horreur» par ses détracteurs et de «réussite» par ses soutiens, ce portail particulièrement visible, massif, finement ferronné, doté de plaques de verre bleu et de motifs floraux, devait être démonté sur injonction de la Municipalité. Elle invoquait un article du règlement communal, le numéro 76, qui autorise l’Exécutif à «prendre toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement» de la Cité de Berthe. C’était en janvier. Et le fameux portail est toujours en place.

«Finalement, on a trouvé une solution avec la Commune, et c’est mieux pour tout le monde, lâche Isaque De Paiva, dessinateur en bâtiment et auteur de l’œuvre en question. On a enlevé les plaques de verre et on a pu le laisser. L’esprit de l’œuvre reste, c’est l’essentiel.» Et quand il évoque les critiques, l’artiste préfère rester positif. «Je travaille différemment, c’est vrai, je me donne de la peine pour faire de belles choses, mais je respecte les autres. Les messages de soutien qu’on a reçus m’ont beaucoup touché.» L’affaire, révélée par 24 heures, avait en effet suscité des réactions variées. Les amoureux du portail évoquant par exemple sur notre site Internet la liberté d’expression artistique ou les pots à fleurs controversés de la place de la Concorde, également à Payerne.

Pour justifier la démolition du portail, la Commune avait invoqué la sensibilité urbanistique du centre-ville et insisté sur le fait que l’installation ne figurait pas dans la mise à l’enquête. «Le service en charge de la question n’est pas sourd et a préféré chercher une solution de compromis, réagit la syndique, Christelle Luisier. Ce portail n’est toujours pas forcément l’exemple le plus réussi d’intégration urbanistique, mais il faut être à l’écoute.» (24 heures)