Payerne va s’essayer à la démarche participative

Durant un mois, les Payernois ont la parole. Dès mercredi et jusqu’au 23 décembre, une démarche participative les invite à donner leur avis sur la place du Marché. Depuis des décennies, les 45 places de stationnement qui s’y trouvent ont empêché toute réflexion sur un retour de cette place aux piétons, aux badauds ou à la verdure. La future mise en valeur du centre historique autour de l’abbatiale va changer la donne.

«Plusieurs groupes d’intérêt ont des avis bien différents sur cet espace, explique la syndique, Christelle Luisier. Il y a les milieux de l’histoire et de l’archéologie, les commerçants, les habitants, les usagers de la route… Cette démarche participative nous donnera des tendances et des pistes. Pour nous ce sera une aide à la décision. L’enjeu est très important, c’est pour cela que nous avons choisi cet outil.»

Quelle place pour la voiture ?

Concrètement, des jeunes iront à la rencontre des citoyens pour les sonder les mercredis, les samedis et les soirs des nocturnes de Noël. Le questionnaire est également disponible en ligne sur le site Internet de la commune. Habitudes d’utilisation de la place, propositions d’aménagement, suggestions diverses, attachement à cette place, etc., autant de questions qui doivent permettre aux autorités d’y voir plus clair.

C’est l’animateur socioculturel Dino Belometti qui pilote le sondage. Il table sur un millier de questionnaires et son rapport de synthèse est attendu en janvier. Ensuite? «Une fois que nous connaîtrons les souhaits des citoyens, nous élaborerons un projet et nous viendrons devant le Conseil communal avec un préavis dans le courant du printemps 2017», poursuit la syndique. La place fait près de 5000 m 2 , son aménagement se fera par étapes. Reste à savoir quel espace sera réservé à la voiture à l’avenir. (24 heures)