Piste criminelle confirmée pour les incendies broyards

L’intervention d’une tierce personne dans les incendies survenus le 29 juillet dans une ferme et un parking souterrain de Payerne, puis une étable de Domdidier (FR), ne fait désormais plus aucun doute. Les investigations menées par les polices vaudoises et fribourgeoises montrent qu’il s’agit d’actes criminels. Les forces de l’ordre refusent toutefois de se prononcer sur tout lien entre ces sinistres, dans lesquels une cinquantaine de bovins ont péri. «Cela n’est pas établi», indique Bernard Vonlanthen, porte-parole de la police cantonale fribourgeoise. Il en va de même pour l’incendie qui a frappé le 15 juillet dernier l’Institut national équestre d’Avenches, pour lequel la piste criminelle est privilégiée depuis plusieurs semaines.

Plusieurs personnes pourraient être impliquées

Toujours en cours, les enquêtes menées par les policiers vaudois et fribourgeois ont donc pu exclure qu’un problème technique ou qu’une cause accidentelle soit à l’origine de la dernière vague de sinistres, mais des zones d’ombre subsistent. «Pour les deux incendies de Payerne, nos conclusions montrent qu’il s’agit d’actes criminels, mais pour des raisons différentes», répond évasivement Arnold Poot, chargé de communication de la police cantonale vaudoise. Pourrait-il dès lors y avoir plusieurs personnes impliquées? «Cela n’est pas exclu», se borne à répondre le porte-parole vaudois.

Par ailleurs, la police cantonale fribourgeoise indique que l’explosion intervenue samedi dans un immeuble à Dompierre (FR) est également d’origine criminelle. Un suspect a été interpellé peu après les faits, puis placé en détention préventive. Le sinistre qui s’est également déclaré samedi à la chapelle mortuaire de St-Aubin (FR) est pour sa part dû à un problème technique au niveau d’un appareil de climatisation. (24 heures)