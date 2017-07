Remplir son panier en ligne chez les artisans locaux

La Société industrielle et commerciale (SIC) et l’Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV) cherchaient des solutions pour redynamiser les commerces du centre-ville d’Yverdon-les-Bains. Youpaq.com, un système de livraison où les commandes pourront être récupérées dans des hubs, soit des lieux tenus par différents partenaires du projet, en est une.

Concrètement, le but de la plate-forme de commandes en ligne est de réunir différents acteurs du commerce et artisans locaux pour permettre aux clients d’acheter un panier de courses complet. «Nous lancerons notre projet avec un minimum de cinq commerçants partenaires dont les offres sont complémentaires, détaille Freddy Zomba, fondateur de Youpaq.com. Il faut que les gens puissent acheter toutes les denrées alimentaires dont ils ont besoin directement depuis leur ordinateur.» Ainsi, en quelques clics, il sera possible d’acquérir sa viande chez son boucher, de commander du pain frais chez son boulanger et de réserver ses fromages préférés chez le crémier du coin avant d’aller récupérer le tout dans un hub, une fois son emploi du temps plus léger.

Pratique, certes, mais les commerçants de la cité thermale sont encore un peu frileux à l’idée de se lancer dans l’aventure de la vente en ligne. «Pour l’instant, seule une enseigne, l’épicerie Marché des Moulins, a rejoint notre plate-forme, explique Freddy Zomba. Mais nous sommes en discussion avec quatre autres, qui seront à nos côtés pour le lancement du site sur Yverdon, en septembre.»

Les Yverdonnois seraient-ils plus frileux que les commerçants de Bulle et du Val-de-Travers, où le système est déjà en place? «Pas du tout, répond le fondateur de youpaq.com. Les acteurs économiques trouvent l’idée bonne, mais ils veulent des garanties sur leur investissement. Et c’est ce que nous allons leur donner.»

A terme, Freddy Zomba verrait bien les hubs sortir des commerces pour rejoindre des endroits plus inattendus: «Pourquoi pas dans une station-service. Ou chez un concierge d’immeuble. tout est possible…» (24 heures)