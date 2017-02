Sainte-Croix souhaite doper son attractivité

Ces cinq prochaines années, Sainte-Croix veut non seulement soigner les services offerts à ses habitants, mais aussi attirer sur les hauteurs touristes et entreprises. Passage en revue du second programme de législature présenté lundi par la Municipalité.

Economie

Depuis trois ans, Sainte-Croix a perdu plus d’une septantaine d’emplois, notamment avec le départ de l’horloger Carl F. Bucherer et la délocalisation de l’entreprise de câbles Bacab. «Nous sommes surtout associés à la mécanique de précision, notre objectif est de diversifier le tissu économique», souligne Franklin Thévenaz, syndic de la commune. Pour ce faire, la Ville compte notamment sur le développement du Technopôle. «Le premier bâtiment est complet et tout est prêt pour la construction du second. Mais les promoteurs ne veulent pas se lancer sans la promesse d’avoir rempli la moitié de la surface disponible (2200 m2), notre rôle est donc d’attirer des entreprises.»

Mobilité

La route cantonale Sainte-Croix – Vuitebœuf voit passer quelque 5000 véhicules par jour, avec un trafic poids lourds toujours plus important. Une charge qui a malmené la chaussée. Sous réserve d'adoption du crédit par le Grand Conseil, le Canton effectuera cet été des travaux de réfection du revêtement des virages. Reste l’élargissement de la route au lieu dit Le Château, pour offrir une opportunité de dépassement et éviter des manœuvres dangereuses. Un projet, actuellement à l’étude, que la Commune attend de longue date. Du côté du trafic frontalier, pour favoriser la mobilité douce, la volonté est de mettre en place une ligne d’autobus Travys entre Les Fourgs (F) et Sainte-Croix, trois fois par jour, cinq jours par semaine, pour les 141 travailleurs effectuant ce trajet. Le coût est évalué à 100 000 francs par an.

Sport et loisirs

La volonté de réunir le Centre international de la mécanique, le Musée Baud et le Musée des Arts et Sciences en une seule structure se poursuit. «Le projet global est estimé à environ 9 millions. Pour l’instant nous sommes dans une phase de recherche de fonds et de consolidation des collections», remarque Olivier Guignard, municipal en charge de la Culture. L’objectif à terme est d’offrir un lieu culturel didactique et dynamique. Pour attirer les touristes sur le balcon du Jura, Sainte-Croix aimerait aussi créer un lieu d’hébergement à petit prix. Et elle rêve d’un télésiège quatre saisons qui permettrait de pallier le manque de neige, en développant d’autres activités sportives. Pour se faire connaître, la Commune pourra compter sur les Jeux olympiques de la jeunesse, puisqu’elle y participera en tant que site d’accueil des sports de démonstration. Côté local, les écoliers disposeront d’une nouvelle salle de sport d’ici un à deux ans. Et la construction d’une halle polyvalente est à l’étude. (24 heures)