Snap et son fantôme hantent le Parc scientifique d’Yverdon

L’information n’est pas encore confirmée par le principal intéressé, mais le faisceau d’indices convergents ne laisse pour ainsi dire aucune place au doute: la société Snap est sur le point de débarquer en Suisse. Et c’est sur le Parc scientifique et technologique d’Yverdon-les-Bains que le créateur de Snapchat, l’application de partage de photos et de vidéos, a manifestement jeté son dévolu, selon La Région Nord vaudois de jeudi, qui reprend une dépêche de l’agence de presse américaine Bloomberg.

Le 23 décembre, la société qui arbore comme logo un petit fantôme blanc sur fond jaune a inscrit au Registre du commerce une société à raison limitée d’un capital de 20'000 francs. Nommée Snap Switzerland GmbH, cette filiale est domiciliée à Yverdon. «Concrètement, elle dispose d’une boîte aux lettres sur le Parc», confirme Sandy Wetzel, directeur d’Y-Parc SA.

Dans ses statuts, la nouvelle entité annonce avoir pour but l’acquisition, la détention, l’exploitation et l’aliénation d’entreprises dans les domaines de la technologie et de la sécurité des systèmes d’information. Un dernier domaine dans lequel excelle une start-up installée à Y-Parc: strong.codes. Or, Bloomberg affirme que «Snap a récemment embauché Laurent Balmelli», l’ingénieur cofondateur de cette société. L’agence de presse précise encore qu’il n’est «pas évident de savoir si Snap a racheté la société de Balmelli».

«Si Bloomberg annonce que Snap est en affaires avec lui, ça doit être le cas», reprend Sandy Wetzel, qui ne peut toutefois confirmer. Il précise cependant que la firme californienne s’est découvert des «intérêts communs avec des acteurs de l’écosystème Y-Parc - HEIG-VD», notamment dans le domaine de la sécurité informatique: «Dans les mois à venir, Snap va développer ici des activités avec une équipe d’ingénieurs, notamment de la place.»

La nouvelle et de plus amples précisions devraient être communiquées bientôt. «Le calendrier ne m’appartient pas, mais cela interviendra selon toute vraisemblance ce printemps», conclut le directeur. (24 heures)