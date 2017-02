Un air pour unir les Yverdonnois par la voix

«Chantons juste, chantons faux mais chantons ensemble.» L’affiche des travailleurs sociaux de proximité yverdonnois donne le ton.

Dans leur projet, Nathalie Rapin, Serge Lopez et Jérémie Duciel accueillent toutes les voix, y compris les dissonantes. L’objectif? Créer une chanson communautaire qui sera notamment présentée en live lors de la Fête de la musique.

Chacun est invité à venir au studio d’enregistrement pour interpréter à sa sauce les paroles écrites par Serge Lopez, qui a également composé la mélodie.

«Une chanson qui colle avec le thème communautaire», précise Jérémie Duciel, le second musicien de la bande. Ce dernier composera pour sa part les arrangements.

«Par le biais de l’art, nous voulons amener les gens à se rencontrer et leur offrir un moyen d’expression qui sort de l’ordinaire. Et plus nous avons de monde mieux c’est.» Le projet a déjà réuni une quinzaine de personnes âgées de 12 à 75 ans. (24 heures)