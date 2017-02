Un escroc à l’aide sociale écope de la prison ferme

Absent à son procès, le 24 janvier dernier, un Français de 67 ans a été condamné par défaut à 24 mois de prison, dont 12 ferme. Son délai d’épreuve a été fixé à 3 ans. Le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l’a jugé coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. La Cour a suivi en tout point le réquisitoire du Parquet.

Durant six ans, les époux, dont la femme est désormais décédée, se sont fait passer pour des préretraités dans le besoin et touchaient ainsi l’aide sociale. «Le couple possédait en fait de nombreux comptes bancaires non déclarés», a confirmé au procès le procureur Gabriel Moret. Certains à La Poste, mais aussi en France. Leur fils, patron de trois sociétés, leur versait en plus de l’argent. Les époux abusaient aussi du système français puisqu’ils touchaient des revenus de la Sécurité sociale. En tout, c’est ainsi plus de 220'000 fr. qu’ils ont touché indûment des services sociaux vaudois.

L’arnaque a été découverte en 2012 à la suite d’une facture d’un électricien intervenu chez eux, à Payerne. Ils avaient surchargé le réseau car ils utilisaient trop d’appareils électroménagers. De quoi surprendre pour un couple dans le besoin. Les services sociaux avaient alors ouvert une enquête administrative.

Jugé coupable, l’escroc a pourtant de bonnes chances d’échapper à la prison. L’homme est retourné dans son pays et la France n’extrade pas ses ressortissants. Il ne purgera donc pas sa peine s’il reste là-bas. Les services sociaux vaudois, eux, n’ont pas reçu un centime du condamné pour effacer cette lourde ardoise. (24 heures)