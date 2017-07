Un gendarme yverdonnois fasciné par les profondeurs du lac

«Le brigadier de la navigation a pour principale mission de faire la police de la navigation. Comme sur la route, il faut contrôler les diverses embarcations et leurs usagers.» Dans une vidéo réalisée en septembre 2016 et postée sur le compte YouTube de la police cantonale vaudoise, Gérald Wyss apparaît avec le lac de Neuchâtel dans son dos. La mâchoire carrée et le teint hâlé, le chef plongeur de la gendarmerie, également remplaçant du chef de la brigade du lac de Neuchâtel à Yverdon, dévoile avec un sérieux à toute épreuve ses principales tâches.

Dix mois après la mise en ligne de cette vidéo, le policier gare sa voiture devant son bureau yverdonnois. La poignée de main est franche et le bronzage de Gérald Wyss n’a pas souffert de la grisaille hivernale. «C’est le travail qui me permet de bronzer, pas les vacances», lâche avec un sourire chaleureux cet enfant de la cité thermale. Le travail, justement, amène le quinquagénaire à sillonner le lac de Neuchâtel durant ses patrouilles, mais aussi à plonger dans les zones lacustres les plus difficiles d’accès pour retrouver des corps ou des objets.

Le commandant Cousteau

En évoquant ces recherches, en l’occurrence la plus grosse partie du travail des plongeurs, Gérald Wyss marque une courte pause et se pince la lèvre, avant d’enchaîner. «Depuis le temps, je m’y suis habitué. Je n’ai pas de cauchemars, mais ce n’est pas donné à tout le monde de le faire, décrit l’habitant d’Ependes. C’est toutefois très gratifiant de pouvoir rendre une dépouille à une famille et de permettre aux proches de faire leur deuil.» Ces moments éprouvants n’ont heureusement en rien entamé sa passion.

Ce désir d’explorer les fonds lacustres, Gérald Wyss le doit en partie aux reportages mettant en scène un célèbre marin dégingandé coiffé d’un bonnet rouge, le commandant Cousteau, qu’il a suivi avec attention étant gamin.

Ce goût des profondeurs ne le quitte dès lors plus, bien qu’il travaille par la suite comme menuisier. «C’était un métier que j’aimais bien. Je l’aurais encore bien exercé quelques années», raconte l’Yverdonnois, bricoleur dans l’âme. En 1991, en quête d’un nouveau défi, il quitte l’entreprise qui l’emploie pour rejoindre la brigade de la circulation de la gendarmerie vaudoise, mais pas question de plaquer la plongée pour autant. Gérald Wyss devient en effet plongeur supplétif, mobilisé durant la belle saison par la brigade du lac, cinq ans plus tard. Une unité qu’il rejoindra à plein temps dès 2003, avant de devenir chef plongeur en 2004.

Une «ambiance lunaire»

Sur le lac de Neuchâtel, loin du tumulte de la ville, l’ambiance est presque à la cool. La preuve: le port du short est autorisé pour les brigadiers de la navigation. Reste que, de par sa fonction, le sergent-major est surtout accaparé par des tâches administratives. Il reprend en rigolant, cassant au passage un cliché: «Je ne passe que 20% de mon activité en patrouille sur le lac. Ce sont des moments que j’apprécie, car je peux m’aérer l’esprit.»

Le policier consacre aussi une partie de son temps à la formation des nouveaux plongeurs de la gendarmerie. Un domaine dans lequel son expérience fait merveille. «Il est extrêmement humain, mais aussi très méthodique», déclare Emmanuelle Giuliacci, formée par l’Yverdonnois et première femme à rejoindre les plongeurs de la gendarmerie en 2014.

Gérald Wyss en convient, la méticulosité est un trait de caractère essentiel chez les plongeurs. Surtout au moment d’évoluer dans une eau à 6 degrés, à des profondeurs pouvant atteindre les 85 m et avec parfois moins d’un mètre de visibilité. Mais il en faut plus pour décourager le passionné. «J’aime aussi plonger dans une eau chaude, colorée et poissonneuse, mais je ne peux pas me passer du lac. Son ambiance lunaire est unique», conclut-il en jetant un regard dans le vague. (24 heures)