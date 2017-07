Un homme blessé décède en pleine rue à Vallorbe

«On a entendu crier très fort, alors on est allé voir ce qu’il se passait. Il pleuvait et on a vu que beaucoup de sang coulait en bas de notre rue en pente en direction du caniveau. On est immédiatement sorti pour venir en aide à cette personne tout en appelant les secours.» Ce témoin du drame qui s’est déroulé dimanche vers 23 h à la rue du Moutier à Vallorbe n’est pas prêt d’oublier ce qu’il a vu. Car malgré l’intervention «très rapide» des secours, la victime n’a pas survécu à ses blessures et est décédée sur place peu de temps après, sous ses yeux.

«Deux entailles profondes au point de sectionner son artère à l’intérieur du bras à la hauteur du coude»

«Quand nous sommes arrivés vers lui, l’homme était allongé sur le sol, encore conscient. On a vu qu’il était coupé à un bras. Deux entailles profondes au point de sectionner son artère à l’intérieur du bras à la hauteur du coude», reprennent cette personne qui a également prêté assistance aux secours.

La Police cantonale confirme ce drame qui a coûté la vie à un Mauricien âgé de 30 ans. Les blessures fatales ont été causées par du verre, précisent les forces de l’ordre, qui excluent la piste de l’acte désespéré et privilégient celle de l’accident.

A Vallorbe, certains disent que l’homme vivait là depuis peu, d’autres qu’il était en visite chez des amis où l’accident s’est produit. «En tout cas nous, nous ne l’avions jamais croisé», reprend le témoin. (24 heures)