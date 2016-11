Réveil en fanfare dimanche matin 20 novembre dans le village de Vucherens. La police cantonale vaudoise, avertie d'une dispute entre une mère et son fils, est intervenue sur place. Mais le jeune homme, un Suisse de 25 ans domicilié dans la région, a agressé les gendarmes, indique la police dans un communiqué mercredi.

Au vu de son comportement «oppositionnel et violent», les gendarmes ont été contraints de faire usage de leur spray au poivre, précise-t-elle. Les agents ont finalement réussi à maîtriser et à menotter le forcené. Mais ils ont été blessés dans l'aventure. Ils souffrent de morsures, de coupures et de contusions, sans parler des crachats qu'ils ont reçu. Les renforts, arrivés entre temps ont permis une prise en charge sécurisée de cet individu qui, lui-même blessé, a été emmené au CHUV sous escorte policière.

Après enquête, il s'avère que le jeune homme avait déjà été impliqué dans un accident de la circulation durant la nuit et avait pris la fuite. Il était sous le coup d'une mesure de retrait de permis, et vraisemblablement sous l'emprise de l'alcool, indique la police. Il a perdu la maîtrise de son véhicule et endommagé du matériel de signalisation avant de quitter les lieux, malgré les importants dégâts sur son véhicule.

Le jeune homme a reconnu les faits sans parvenir à expliquer son comportement. Il a été libéré au terme de son audition mais fera l’objet d’une ordonnance pénale, voire d’une mise en accusation devant le Tribunal vu la gravité des faits. (nxp)