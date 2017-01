Un nouveau chef au Journal de Sainte-Croix

«Je n’ai pas l’expérience de Jean-Claude Piguet, mon prédécesseur. Alors, bien que ce fût les vacances, je suis venu un jour la semaine dernière pour essayer d’anticiper un peu notre édition du 11 janvier.» Allan Müller se promenait hier dans les locaux du Journal de Sainte-Croix et environs , comme si de rien n’était. Ou presque. Pourtant, le jeune trentenaire (il est né en 1984) avait quelques raisons de paraître un peu plus stressé. Déjà parce qu’il vient de succéder à la figure locale qui a créé ce journal en 1988 (lire ci-dessous) . Et ensuite parce qu’il était tout bonnement en train de préparer sa première édition en tant que rédacteur en chef du bihebdomadaire régional.

«Une petite appréhension»

«Oui, je ressens une petite appréhension, mais je sais que je peux m’appuyer sur une équipe qui roule», reconnaît celui qui a réussi ses examens du Centre de formation au journalisme et aux médias (CFJM) en… décembre dernier. Et puis, ce médiamaticien de formation sait aussi qu’en cas de besoin il pourra compter sur Jean-Claude Piguet (qui continuera à écrire quelques papiers). Tout comme sur les conseils d’un autre Sainte-Crix qui a été son maître de stage au CFJM, un certain Eric Hoesli. «Entre eux deux, il y a tellement de métier et de talent. C’est rassurant. Ce n’est pas du tout comme si j’étais parachuté au milieu de nulle part.»

Enfant de Sainte-Croix, ancien président du Carnaval, Allan Müller peut aussi compter sur sa connaissance du terreau local. Et, bien sûr, sur sa propre expérience, acquise en écrivant comme pigiste quelques papiers pour le titre, mais aussi en tant que directeur de la société, poste qu’il occupe depuis maintenant une année.

Une équipe de 15 à 20 correspondants

A en croire son nouveau rédacteur en chef, le Journal de Sainte-Croix marche bien avec une équipe de 15 à 20 correspondants à laquelle s’ajoutent 4 ou 5 photographes. «Nous avons 1700 abonnés (dont 500 domiciliés au-delà des frontières du balcon du Jura), alors qu’en tout-ménage nous tirons à 4000 exemplaires. Ce qui est réjouissant, c’est que nous sommes financés à 50% par la pub et à 50% par les abonnements», précise le nouveau rédac-chef et directeur, dont l’entreprise compte 8 collaborateurs représentant 6,3 emplois à temps plein.

Fixée par l’essence même du journal et son périmètre, la ligne éditoriale ne devrait pas être modifiée par ce changement à la tête du titre. «J’aimerais anticiper davantage ce qui est à l’agenda. Ça permettrait de préparer aussi des papiers d’actu qui touchent la région, voire plus loin mais avec des répercussions chez nous. L’idée serait aussi de travailler sur les genres et les angles des papiers et de proposer des sujets magazines pour la deuxième partie du journal», conclut Allan Müller. (24 heures)