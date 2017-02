Un nouveau directeur venu de Winterthour pour Yverdon-les-Bains Région

Depuis quelque temps déjà, Yverdon-les-Bains Région tourisme fait les yeux doux à ses voisins de l’est du pays. Mais cette fois l’organisme compte passer à la vitesse supérieure et mettre en place un vrai plan de drague pour les touristes suisses alémaniques. Afin de les attirer dans la région toute l’année et pas seulement en période estivale sur les plages d’Yvonand. Ainsi, l’Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV) a choisi Pierre Droz, ancien directeur de Winterthour tourisme, pour succéder à Dominique Faesch. La directrice prenant sa retraite en septembre après neuf ans passés à la tête du tourisme régional. «Nous avons reçu 35 candidatures d’excellent niveau, dont beaucoup de dossiers extra-régionaux. Mais le choix était unanime», remarque Jean-Marc Buchillier, directeur de l’ADNV. Fils d’un Neuchâtelois et d'une Argovienne, ce père de famille âgé de 37 ans, parlant parfaitement le français, déménagera prochainement dans la région avec son épouse et leur fille de sept mois, pour entrer en fonction le 15 août.

Quel est votre parcours?

J’ai fait un apprentissage de commerce et travaillé dans le domaine des assurances à Delémont. Puis j’ai suivi l’école du tourisme à Sierre et j’ai été engagé par Suisse Tourisme. Après un stage de six mois à Paris, je me suis occupé de l’e-marketing à Zurich, puis du tourisme d’affaires et de loisirs aux Pays-Bas. Finalement, j’ai travaillé quatre ans à Lucerne dans l’hôtellerie comme responsable marketing/vente. J'ai passé trois ans à la tête du tourisme de Winterthour, où j’ai œuvré au rapprochement avec le département de l’Economie.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de travailler pour Yverdon-les-Bains Région?

C’est une région que je connais bien car je m’y rends régulièrement, notamment pour pratiquer la randonnée, la raquette. Il y a un potentiel énorme, car c’est une région quatre saisons, mêlant des opportunités autour du lac, de la nature, de la culture. Et pour l’anecdote, Yverdon est jumelée avec Winterthour. Ces deux villes proposent toutes les deux une offre très large mais peut-être un peu sous-estimée.

Comment est perçue la région en Suisse allemande?

Je pense qu’on ne la connaît pas encore vraiment, sa perception est donc neutre. Par contre lorsque je viens ici, je remarque qu’il y a de plus en plus de touristes suisses allemands qui aiment y passer quelques jours. La mentalité romande est appréciée et il y a tout un marché à développer en proposant des offres combinées valorisant les atouts de la région, comme la randonnée, les bains thermaux.

Quel regard portez-vous sur le tourisme régional?

La région a une moins grande notoriété que l’arc lémanique et je pense qu’il faut en profiter pour se positionner différemment, proposer un tourisme à l’écart des sentiers battus. Surprendre les gens. Il ne faut également pas négliger le tourisme d’affaires qui est très intéressant d’un point de vue économique.

Quels sont les grands projets touristiques qui vous inspirent?

La transformation d’anciennes villes industrielles, comme Liverpool, que l’on a su redynamiser avec de nouvelles offres, des idées novatrices. (24 heures)