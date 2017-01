Un nouveau voyage débute pour les tenanciers de l’Auberge de jeunesse

Les Dhyaf sont doublement globe-trotters. D’abord, chaque année durant un à deux mois, ils quittent leur ville d’Avenches pour courir les continents. Ensuite, le reste de l’année, ils voyagent à domicile en accueillant touristes, pèlerins, groupes, familles et autres courses d’école à l’Auberge de jeunesse d’Avenches. Mohamed et Edith Dhyaf ont tenu cette institution réputée durant 28 ans, 7 jours sur 7, 10 mois par année. Ils viennent de terminer leur dernière saison. C’est la retraite. «Une page se tourne, on a vécu des instants extraordinaires» raconte Mohamed, dit «Momo». Depuis deux mois, le couple a donc délaissé son logement de fonction à l’auberge, pour s’installer dans une nouvelle maison, en face des arènes. Calligraphe à ses heures, Momo s’est aménagé un atelier au sous-sol. «La calligraphie, c’est la conjonction de l’esprit et du corps, dit-il.

«Ah c’est sûr qu’une auberge de jeunesse, ce n’est pas un hôtel, raconte Edith en servant trois tasses de café chaud. Il y a un esprit communautaire que l’on ne retrouve pas ailleurs. C’est ce que les gens viennent chercher». L’Auberge de jeunesse d’Avenches est l’une des dernières du canton. «En 2013, elle a bien failli fermer, faute d’argent pour sa rénovation qui était estimée à 2,5 millions de francs, explique Mohamed. Heureusement, la Commune et Avenches Tourisme ont mis la main à la poche, l’auberge a été sauvée». Pour la ville, il s’agissait de préserver une capacité d’accueil de près de 7000 nuitées par année.

Chambres VIP

Les Dhyaf ont été témoins d’un changement profond de la clientèle. Les routards désargentés à la recherche d’un dortoir peu onéreux sont désormais rares. «De plus en plus de familles recherchent des établissements accessibles financièrement. Nous avons dû créer de nombreuses chambres à deux, quatre ou six lits, pour répondre à ces nouvelles demandes. On trouve même des chambres VIP avec douches privatives» explique Edith. On est loin de l’esprit des débuts. A l’époque la huitantaine de lits se trouvait essentiellement en dortoirs. Edith et Momo ont atterri à Avenches en 1989 pour assouvir le projet personnel de travailler les deux à domicile pour pouvoir élever leurs enfants. Edith était employée au CHUV, Mohamed avait quitté sa Tunisie pour venir étudier le cinéma. Ils se sont rencontrés à l’Auberge de jeunesse de Lausanne. Plus tard, ils apprennent par une annonce que celle d’Avenches cherche des gérants. Ils se lancent pour 28 années de labeur, de bonheur, d’anecdotes, d’échanges.

«Quelle vie, sourit Momo. Je faisais un seul menu, le même pour tout le monde. Les gens partageaient leurs récits de route durant des soirées entières. Nous avons pu élever nos enfants dans ces valeurs. C'est un privilège». A la retraite, le couple va forcément continuer à voyager. «Il y a tellement à voir! dit Mohamed. L’envie de découvrir d’autres horizons est intacte. Nous aurons simplement beaucoup plus de temps» (24 heures)