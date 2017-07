Un suspect interpellé pour la série d'incendies

La police a mis la main sur une personne suspectée d'être à l'origine des sept incendies survenus à Avenches dans la nuit du 15 juillet. Plus d’une vingtaine de chevaux et de poneys avaient alors péri dans une grange et un hangar sur le site de l’Institut équestre national (IENA) et une habitation adjacente au hangar avait été fortement endommagée. "Nous avons interpelé le suspect ce matin", confie le commissaire Arnold Poot. Samedi dernier, les deux plus importants sinistres avaient détruit la grange et le hangar sur le site de l’IENA . Une famille résidant dans l’habitation n’a pas pu réintégrer son logement et a dû se loger ailleurs.

Un pompier?

De nombreuses investigations ont été menées et sont toujours en cours par les enquêteurs. La procureure a entendu le suspect et va déposer une demande de mise en détention provisoire concernant le suspect auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Selon le site 20minutes.ch, ce suspect serait un pompier. «Nous ne confirmons pas et n'infirmons pas cette information, réagit Arnold Poot. Vu que la présomption d'innocence prévaut toujours, le Ministère public ne tient pas à divulguer d'autres éléments en l'état.» (Claude Béda/comm./24 heures)