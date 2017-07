Une école mobile roule pour les élèves en difficulté

Aménager une salle de classe dans un fourgon pour en faire une école mobile destinée aux élèves en difficulté. L’enseignante spécialisée Françoise Burger a concrétisé cette idée ce printemps, grâce à un don de la Loterie Romande, et, depuis, la Citroën Jumper de son association En route pour apprendre est prête pour sa nouvelle mission. A l’intérieur, le volume est assez spacieux pour se tenir debout. «La table est modulable en hauteur et je peux recevoir jusqu’à six élèves en même temps», décrit la responsable. Au fond du véhicule, une étagère en bois supporte les cartons de matériel scolaire.

Ce lundi matin, ce sont deux migrants, l’Afghan Ali et l’Erythréen Abraham, qui suivent une leçon intensive de français dans le minibus, parqué près du siège lausannois de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), route de Chavannes. Les élèves s’exercent à prononcer de courtes syllabes à un rythme soutenu. «Ils parlent bien notre langue, mais ont des difficultés à la lire et ils ont décroché dans le cours de français qu’ils suivent à l’EVAM», commente Françoise Burger. Son job: trouver pour chacun la bonne méthode, à même de lever les obstacles à l’apprentissage des notions.

L’EVAM est l’un des premiers mandataires. Françoise Burger espère convaincre petit à petit des écoles privées ainsi que des établissements scolaires de faire appel à l’association. «Tous n’ont pas un pool d’enseignants spécialisés à l’interne, indique celle qui exerce cette profession à Vevey. Et les demandes de soutien individuel pour les élèves en difficulté prennent parfois du temps avant d’aboutir. C’est là que nous pouvons intervenir vite, avec une prise en charge momentanée.» La «dépanneuse scolaire» pourrait ainsi se parquer dans la cour de récréation. Des leçons d’appui individuelles ou par groupe y seraient données durant quelques semaines.

En trente ans, Françoise Burger a eu bien le temps de rouler sa bosse dans l’enseignement. A l’Ecole Steiner, dans l’institution La Cassagne ou dans l’école publique, mais aussi comme formatrice à l’étranger, au Vietnam, en Inde ainsi qu’à Madagascar. «Là-bas, raconte-t-elle, j’ai rencontré une religieuse française de 85 ans, qui m’a raconté comment elle scolarisait les enfants des gens du voyage dans un camion-école. Cette idée m’a beaucoup plu.»

www.enroutepourapprendre.ch (24 heures)