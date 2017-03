Une métamorphose en cinq ans pour Moudon

Avec trois projets phares en ligne de mire (un nouveau collège, le remaniement du centre-ville et l’aménagement de la place de la Gare), la législature 2017-2021 devrait donner un joli coup de peps à Moudon. «On ne veut plus jouer les victimes. On veut sortir les atouts de notre ville et exploiter son potentiel», a expliqué vendredi la syndique, Carole Pico, en détaillant aux journalistes le programme de législature.

La promotion économique, la sauvegarde des entreprises et la création d’emplois sont au cœur du plan de bataille. «Nous avons des terrains attractifs, des transports publics performants et une position géographique intéressante, poursuit la syndique. On va se battre pour sauver les acquis et développer tout ce qui pourra l’être.»

Transformation des anciennes fonderies

Durant cette législature, Moudon devrait aussi vivre la transformation du site des anciennes fonderies, laissées à l’abandon depuis des années. La reconversion de cette gigantesque friche industrielle en zone artisanale mixte va métamorphoser la bourgade. Le développement de ce quartier sera associé à l’aménagement d’un nouvel espace public, une sorte d’«interface» entre la ville et la gare. Plusieurs millions seront aussi injectés dans le réaménagement du centre-ville.

«Le nouveau cap est clair, résume Olivier Barraud, le vice-syndic. Nous passons de la méthode «nous verrons» à «nous ferons». Côté budget, les moyens sont toutefois limités. La Commune a déjà 30 millions de dettes et elle ne pourra compter que sur 7 millions d’autofinancement durant les cinq ans, alors qu’elle a déjà chiffré plus de 15 millions de francs d’investissements. Et c’est sans compter les charges du nouveau complexe scolaire et sportif qui sera bientôt construit à Moudon.

A «l’interne», l’Exécutif va poursuivre la professionnalisation de son administration. «Avec 70 employés, nous sommes une vraie PME, note Olivier Barraud. C’est la taille critique. C’est trop grand pour gérer les choses à la bonne franquette, trop petit pour engager des spécialistes.» La métamorphose est en marche. (24 heures)