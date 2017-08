Une randonnée matinale pour fêter le 1er Août

«Ça aurait eu lieu un autre jour que le 1er août, je ne serais pas venu. Mais le côté montagne - balade - groupe, je trouvais bien pour marquer le coup. Et puis il y avait la motivation du petit-déjeuner à l’arrivée!» Attablé à la terrasse du restaurant Les Gelinottes au Mont Aubert, Marcos savoure sa tartine comme jamais. Oublié le réveil qui a sonné à 6 h 15 un jour férié. Presque oublié aussi les trois heures d’efforts nécessaires pour gravir les 875 m de dénivelé séparant le village de Concise de ce restaurant d’altitude.

Cette Rando du 1er août est née dans l’esprit de Jean-Jacques Guinchard, il y a un peu plus de deux ans. «J’organisais déjà depuis quelque temps des sorties pour que les gens puissent se rencontrer, bouger et découvrir la région», explique ce patron du magasin de matériel de sports d’hiver Skid’oc, qui organise tout cela bénévolement. «J’avais envie de proposer une sortie en été, mais comme beaucoup de gens sont loin, je me suis dit que le choix du 1er août permettrait peut-être de compenser en termes de participation.» Restait à trouver une destination: ce sera le seul restaurant d’alpage de cette commune du Nord vaudois.

«Je suis venue en souvenir du temps où nous montions chaque année avec ma classe de prim’sup’ pour venir suivre ici des cours de cuisine»

Sept marcheurs ont participé à la première édition, vingt-quatre à la seconde et ils étaient quinze ce mardi matin, dont Jeanine, accompagnée de sa fille et de ses deux petits-enfants. «Je suis venue en souvenir du temps où nous montions chaque année avec ma classe de prim’sup’ pour venir suivre ici des cours de cuisine. Nous partions un peu plus tôt, aux alentours de 6 h du matin. Mais c’était il y a assez longtemps (rires).»

Un raidillon quasi vertical

Les années n’ont toutefois visiblement pas beaucoup d’emprise sur cette grand-maman qui, comme le reste du groupe, a franchi sans encombres le Sentier des Sapeurs, un raidillon quasi vertical de 400 m de dénivelé. Un tronçon qu’en tant que responsable local des pompiers Laurent tenait absolument à parcourir. «Ce nom vient du fait qu’à l’époque, ce passage était utilisé par les sapeurs pour accéder rapidement aux bâtiments du haut de la commune.»

Terme de la montée, le bien nommé lieu-dit Sur la Roche offre un panorama époustouflant qui fait oublier les efforts. Il ne reste alors que quelques minutes de marche pour atteindre la terrasse et le tant attendu petit-déjeuner.

