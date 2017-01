Une tour d’observation fleurira sur le balcon du Jura

Lorsque la plaine se morfond sous la peuffe et que le balcon du Jura est baigné de soleil, c’est le coin parfait pour photographier les Alpes s’élevant de la mer de brouillard. A la sortie de Bullet, dans le contour de la route menant aux Rasses, le lieu dit La Grand Vy offre un panorama grandiose et attire l’œil des promeneurs comme des automobilistes. «Beaucoup de monde s’arrête à l’endroit où se trouve une place de pique-nique et traverse la route pour profiter d’un meilleur dégagement. Pour assurer la sécurité tout en optimisant le point de vue, l’idée a germé il y a environ cinq ans de construire une tour aux abords de cette place», relève Mélanie Kammermann, présidente de la Société de développement de Bullet.

Un escalier comme à la tour de Sauvabelin

Cette dernière prévoit d’ériger sur le terrain communal un édifice en sapin suisse, d’une hauteur de 12 mètres au faîte. Un escalier, inspiré de celui de la tour de Sauvabelin, mènera les observateurs au sommet. De là, ils pourront emprunter une coursive extérieure sur les faces sud et est. «En cas de neige, ce sera fermé, mais les gens pourront tout de même grimper et voir la vue grâce à des vitres en plexiglas.» D’un coût de 230'000 francs, dont 160'000 uniquement pour la tour, le projet comprend aussi le rafraîchissement des aménagements extérieurs devenus «vieillots».

Soutenue par le Canton, la Municipalité de Bullet, la Loterie Romande et différents donateurs, la Société de développement a déjà réuni tous les fonds nécessaires à l’élaboration de la tour et obtenu un préavis positif du Canton pour sa construction, située hors zone à bâtir. «Nous prévoyons une mise à l’enquête prochainement et les travaux devraient commencer au 2e semestre.» L’objectif est que les premiers badauds puissent profiter de l’édifice d’ici à la fin de l’année. Histoire de prendre un joli cliché pour narguer les pauvres bougres coincés sous la purée de pois. (24 heures)