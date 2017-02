Yverdon accueille pour un an Roméo et Juliette

Les plus célèbres amants du monde vont investir Yverdon cette année. C’est symboliquement le jour de la Saint-Valentin que la Ville et ses partenaires ont annoncé le lancement d’une année thématique placée sous le signe de la passion en général, et de Roméo et Juliette en particulier.

Après une première édition consacrée aux superhéros (SuperCity en 2014), une deuxième placée sous le signe de la robotique (L’Année du Robot en 2015), c’est autour du dramaturge anglais de Stratford-upon-Avon et de ses plus célèbres personnages que divers événements et animations vont s’articuler ces quatre prochaines saisons. Et ce 420 ans après la publication, à Londres, de la première édition de Roméo et Juliette, en 1597. Paradoxalement, cette thématique mise en place pour une année débutera le printemps même où le Théâtre du Petit Globe, inspiré du Globe utilisé par Shakespeare dans la capitale anglaise, sera enlevé du parc des Rives du Lac.

Bal masqué et concours de sérénades

Quoi qu’il en soit, le rideau se lèvera le 4 avril avec la projection, à la Maison d’Ailleurs, de films japonais sur la thématique de l’amour. «Parmi les rendez-vous notoires, je citerais Le bal (masqué) de l’anniversaire de Juliette, qui aura lieu le 10 juin sur la place Pestalozzi avec la collaboration de la Fanfare L’Avenir et le concours de sérénades, qui sera mis sur pied quelques jours plus tard dans le cadre de la Fête de la musique», précise la municipale de la Culture, Carmen Tanner. Le but de cette année thématique est de développer des synergies et des collaborations entre différents acteurs. Le thème retenu, simplifié par l’acronyme R & J, est du reste issu d’une proposition de la compagnie théâtrale Les arTpenteurs. La troupe jouera d’ailleurs sous chapiteau du 15 au 24 juin.

Reste à espérer que l’opération R & J sera aussi payante que SuperCity en 2014. Car si les super­héros gagnent toujours à la fin, Roméo et Juliette, eux… (24 heures)