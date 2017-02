Yverdon et le Canton s’expliquent sur les pics de particules fines

Elle est nichée dans un cadre idyllique, entre deux arbres, au bord de la Thièle. Elle, c’est la station Vaud’air – on reste dans la poésie – installée par la Direction générale de l’environnement (DGE) à Yverdon-les-Bains. Ce cube gris clair, hérissé d’instruments de mesure de la qualité de l’air, a enregistré, le 27 janvier dernier, un pic horaire de pollution à 96 microgrammes de particules fines PM10 par mètre cube. De quoi émouvoir le Vert Christian Giroud, qui a rappelé devant le Conseil communal que la moyenne quotidienne à ne pas dépasser plus d’une fois par an est de 50 microgrammes/m3.

Les relevés des six autres stations Vaud’air et des deux stations fédérales NABEL situées dans le canton montrent que la région d’Yverdon a été la plus touchée par les particules fines à la fin de janvier. Pour Vincent Devanthay, météorologue à MeteoSwiss, ce douteux privilège s’explique par la topographie particulière des Trois-Lacs. «La région forme une cuvette bordée par le pied du Jura au nord et des collines au sud.» En hiver, l’air froid y est piégé par le stratus et n’arrive pas à s’évacuer.

Accumulation

Lorsque cette situation dure des semaines, les particules finissent par s’accumuler. «Il faut du vent pour disperser cet air froid ou de la pluie pour le laver, indique le spécialiste. Les concentrations peuvent alors s’effondrer très vite, en quelques heures.» C’est exactement ce qui s’est passé à la fin du mois.

La région de Neuchâtel a été aussi touchée, dans une moindre mesure toutefois, avec un pic à 67 microgrammes/m3 le 27 janvier. Mais les 25 microgrammes enregistrés le même jour à La Chaux-de-Fonds montrent à quel point le phénomène est lié à l’altitude.

«Dans un tel cas, les mesures sont prises au niveau romand. Mais une situation critique sur un seul site pourrait déclencher une intervention plus limitée»

Alors que la France résonnait du tocsin des alarmes pollution, les autorités ont été ici bien silencieuses. Elles justifient leur attitude par des normes différentes. En Suisse, le seuil dit d’information est fixé à 75 microgrammes, celui d’intervention I à 100 microgrammes et celui d’intervention II à 150 microgrammes.

Selon Clive Muller, chef de la division Air, climat et risques technologiques à la DGE, le Canton intervient lorsque les conditions du concept romand sont réunies, à savoir dépassement des seuils sur trois stations. «Dans un tel cas, les mesures sont prises au niveau romand. Mais une situation critique sur un seul site pourrait déclencher une intervention plus limitée.»

Mesures en temps réel

Lorsque la valeur limite quotidienne de 50 microgrammes évoquée par M. Giroud est atteinte, le Canton n’alerte pas spontanément les communes. Mais les mesures peuvent être consultées en temps réel sur Internet et l’application airCHeck. «En revanche, nous avertissons le Conseil d’Etat, les communes disposant d’une station et la population lorsque le seuil d’information est atteint.»

A Yverdon, le vice-syndic, Marc-André Burckhard, en charge des Travaux et de l’Environnement, indique que ses services préparent une réponse à M. Giroud. «Mais nous n’avons pas attendu sa question pour commencer à élaborer un concept d’intervention en cas de pic de pollution.»

Selon Clive Muller, les communes disposent de certaines compétences. «Elles peuvent informer et sensibiliser leur population, émettre des recommandations en demandant, par exemple, de renoncer aux chauffages de confort, tels les cheminées ouvertes ou les poêles.» Les autorités peuvent aussi promouvoir les transports publics et la mobilité douce. «Elles peuvent aussi montrer l’exemple en nettoyant les rues – car les poussières fines qui se sont déposées sur la chaussée sont remises en circulation par le trafic – et communiquer sur leurs propres économies d’énergie.»

Lors de son intervention, le conseiller Giroud s’est demandé si la situation de la station Vaud’air d’Yverdon pouvait avoir un impact sur les mesures. Selon Marc-André Burckhard, le site a été choisi en collaboration avec les services cantonaux. De son côté, Vincent Devanthay souligne que les poussières fines se dispersent très vite et que le lieu de mesures, le long d’une artère ou dans un parc, n’importe guère. Laurent Aubert (24 heures)