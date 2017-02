Yverdon ne veut plus revivre le psychodrame financier du théâtre

«Nous n’avons pas le choix, mais plus jamais ça!» L’intervention du socialiste Gildo Dall’Aglio résume à elle seule le sentiment des conseillers communaux yverdonnois jeudi soir, à l’heure où ils ont dû valider un dépassement de crédit de 1,93 million de francs. Cette somme leur était demandée par la Municipalité dans le cadre de la rénovation du Théâtre Benno-Besson (TBB). Dans un premier temps estimée à 4,39 millions, la douloureuse s’est salée de plus en plus au gré des désagréments et mauvaises surprises pour atteindre finalement 6,32 millions de francs, soit un surcoût de 44%.

Mais est-il bien question d’un montant définitif? Chat échaudé craignant l’eau froide, c’est ce qu’ont demandé l’UDC Aude Briand et le PLR Daniel Cochand: «Il ne serait pas bon qu’on découvre tout à coup une facture encore supérieure de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de francs», s’est inquiété ce dernier.

La commission a tout de même proposé à l’unanimité de ses membres d’accepter cette dépense extraordinaire, parce qu’elle se justifiait et, qu’au final, ces travaux ont donné lieu à «des résultats excellents». Mais elle n’en a pas moins tapé du poing sur la table de la Municipalité.

Travaux sous-estimés

Selon ses membres, l’ampleur des travaux a été sous-estimée, «vraisemblablement du fait que le Service de l’urbanisme et des bâtiments (URBAT) ne possédait pas toutes les compétences requises pour mener seul un tel projet». Ils ont aussi mis en cause l’absence d’étude préalable et une méconnaissance – pour la partie restaurant – de l’état réel du bâtiment.

Sans oublier de tenir compte des incidences négatives d’un calendrier extrêmement serré et d’une météo catastrophique. Autant d’éléments qui sont venus encore compliquer ce que le PLR Maximilien Bernhard a qualifié d’affaire mal emmanchée dès le début: «Les conclusions du rapport sont sans appel et pointent du doigt des dysfonctionnements.»

Audit demandé

Littéralement mise sur le banc des accusés, la municipale Gloria Capt s’est fait l’avocate de ses collaborateurs, non sans reconnaître les fautes de son service. «A notre décharge, nous enregistrons une évolution exponentielle du nombre de dossiers à traiter, qui sont en outre beaucoup plus complexes qu’il y a quelques années.»

«Il est désormais exclu de se priver de mandataires qualifiés ou d’études préalables»

Le débat promettait d’être chaud, il a en tout cas été animé. Et les mots des conseillers auraient été plus saignants encore si l’expertise neutre de la situation – demandée par la Municipalité – avait conclu différemment. Elle a en effet estimé que la dépense n’aurait pas été moins grande si tout avait été bien pris en considération dès le début.

«La Municipalité n’a pas attendu les conclusions de la commission pour tirer des leçons de cette pénible affaire, a repris la municipale. Nous sommes beaucoup plus attentifs dans le montage des dossiers. Et il est désormais exclu de se priver de mandataires qualifiés ou d’études préalables.»

Mesures à prendre

D’autres mesures devraient être prises, qui font suite à la mise en œuvre d’un audit organisationnel du Service de l’urbanisme et à la création d’un groupe de travail interne. Celui-ci vise à établir une liste de propositions concrètes à prendre pour éviter qu’une telle mésaventure ne se reproduise. Ces résultats, le Conseil, qui a reconnu l’honnêteté du service dans cette affaire, espère en avoir connaissance dès qu’elles seront prises. «La transparence dont nous avons fait preuve depuis le début sera maintenue jusqu’à l’issue de cette affaire», a répondu Gloria Capt. (24 heures)