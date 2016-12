Yverdon veut raboter son patrimoine

Faut-il que la Ville d’Yverdon vende ses biens immobiliers pour encaisser l’argent frais dont elle a grand besoin? La Municipalité d’Yverdon a répondu oui à cette question, si on scrute les petites lignes de son récent Plan d’investissement. Qui est aussi, pour le coup, un Plan de désinvestissement. Le produit des ventes de terrains ou de bâtiments prévus durant la législature – jusqu’en 2021 – totalise plus de 47 millions de francs. De quoi rembourser un bon bout du coûteux Collège des Rives, pour lequel le Conseil communal vient de libérer un crédit record de 62 millions de francs.

Dans la liste des biens dont les autorités songent à se séparer, on trouve pêle-mêle des terrains situés dans les futurs quartiers Gare-Lac (pour 10 millions) et Coteau-Est (pour 13,5 millions), mais aussi des parcelles isolées. Celle dite «Jules César», vaste carré de verdure derrière le Motel des Bains. Le parking du Midi, idéalement situé à deux pas du centre-ville. Ou encore un immeuble emblématique: celui de l’Ancienne-Poste 4, qui abrite la Bibliothèque publique. La vénérable bâtisse datant de 1898 a été rénovée il y a quelques années. Sa vente pourrait rapporter 5 millions de francs. Juste à côté, le No 2 de la même rue (dont le rez est loué au traiteur Mulhaupt) fait aussi partie de l’inventaire. La Municipalité pense en tirer 4 millions de francs en 2018.

Pas de grande braderie

Se dirige-t-on vers un «Black Friday» pour promoteur immobilier? Le syndic PLR Jean-Daniel Carrard pondère: «Il ne s’agit bien sûr pas de brader notre patrimoine, mais de se dessaisir d’un certain nombre de biens pour alléger notre programme d’investissement, déjà réduit à l’essentiel. Nous devons construire des écoles, des routes: ce n’est pas un luxe et il nous faut bien trouver de l’argent quelque part», commente l’édile, rappelant que le Conseil communal a refusé en 2015 la vente des actions de Romande Energie. Et qu’augmenter les impôts est vain: ça ne suffirait de loin pas à résoudre l’équation.

Alléger le patrimoine communal, donc. On reste au stade de l’intention – le plan des investissements est un exercice de prospection sans force contraignante –, mais cela montre que la Municipalité a réfléchi à la question «sans tabou», admet l’édile. «La vente de l’Ancienne-Poste 4 sera envisagée quand le bâtiment du Front de Gare sera construit et que la bibliothèque y aura déménagé», illustre-t-il. Bref, y a pas le feu au lac.

«Pilotage à court terme»

Le signal que renvoie le plan des investissements n’en est pas moins jugé «inquiétant» par la cheffe de groupe des Verts, Fanny Spichiger. «On veut vendre les bijoux de famille pour financer la folie des grandeurs: un parking souterrain et une route de contournement. C’est un pilotage à court terme. Or, une fois que ces biens seront vendus, on ne pourra plus revenir en arrière.»

L’élue partage avec son homologue socialiste Natacha Ribeaud Eddahbi le souci de la maîtrise foncière. «Vu les impératifs de la loi sur l’aménagement du territoire, note celle-ci, il est important de rester propriétaire de terrains constructibles, notamment dans les futurs quartiers. Cela permet à la Commune de mener une véritable politique de logement, favorisant des loyers abordables.»

A chaque vente son débat

De son côté, le syndic Jean-Daniel Carrard rappelle en substance que la Fondation yverdonnoise pour le logement a déjà des os à ronger. Elle vient d’être renflouée de 4 millions de francs et va bâtir deux nouveaux immeubles. «Plutôt que de devoir cofinancer les équipements des parcelles au sein des syndicats d’amélioration foncière, initions les plans de quartier et dessaisissons-nous des terrains», dit-il.

Le débat aura lieu au cas par cas, puisque chaque vente devra passer devant le Conseil communal. Verts et PS soulignent qu’ils ne s’opposeront pas par principe à toute opération immobilière. «Il faudra vraiment juger en fonction du lieu et du projet», résume Fanny Spichiger. (24 heures)