109 nouveaux logements au centre-ville d'Aigle

Aigle continue de lutter contre la pénurie de logements. Un tout nouveau projet se dessine ainsi au cœur de la ville. Situé le long de la voie de chemin de fer des Transports publics du Chablais (TPC) en direction de Bex, il est actuellement soumis à enquête publique. Diverses parcelles, appartenant à la Commune, aux TPC, à l’entreprise Manzini et à la Société coopérative vinicole, sont promises-vendues à la société Next Immobilier SA à Lausanne.

Un projet à 60 millions

Cinq bâtiments seront détruits au profit de l’édification d’un seul immeuble de sept niveaux en tout, avec cinq entrées. Sur les 12 000 m2 de plancher disponibles, 7700 seront dévolus à de l’habitation, le solde sera affecté à des commerces et autres activités. Cent neuf logements sont envisagés: 27 une-pièce, 33 deux-pièces, 34 trois-pièces et enfin 15 cinq-pièces. Six cases de stationnement non couvertes seront supprimées. Le nouvel édifice comprendra en souterrain un grand parking pouvant accueillir quelque 261 places. Le projet global avoisine les 60 millions de francs.

Le dossier et les plans soumis à l’enquête publique sont consultables jusqu’au 5 février au Service technique de la Commune d’Aigle durant les heures de bureau. (24 heures)