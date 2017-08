A Bex, des «tricopines» luttent contre le cancer

Une maille à l’endroit, la suivante à l’envers. Dans le salon de sa maison de Bex, Marina Melon confectionne un carré de laine rose de 10 cm sur 10 cm. Si elle tricote généralement «pour se relaxer dans une forme de yoga manuel», la responsable du Centre social régional de Bex œuvre ici à titre caritatif.

«J’ai décidé en juin de participer à ma manière aux manifestations Octobre rose, lesquelles sont menées pour sensibiliser le public, surtout les femmes, au dépistage du cancer du sein», explique Marina Melon. Elle se sent touchée par cette problématique: «La marraine de ma fille a succombé, ma mère a survécu.»

C’est à Paris que la Bellerine a appris que l’Institut Curie lançait le défi solidaire de tricoter le ruban rose le plus long possible, dans le cadre de cette sensibilisation. «J’ai voulu faire la même chose, naturellement, et à mon niveau. Au-delà de ces dix centimètres carrés, ce qui motive, c’est la rencontre, le partage, la solidarité».

Marina Melon a alors contacté ses «tricopines», avant d’en trouver des nouvelles, via sa page Facebook. «Ce sont des femmes de tous âges, qui se sont senties touchées. Certaines sont plus ou moins concernées, connaissent une proche atteinte du cancer du sein.» Les autres volontaires sont invitées à contacter sur Facebook la Bellerine qui va récolter tous les carrés pour ensuite les assembler.

A Lausanne, à la Ligue vaudoise contre le cancer, on salue cette démarche. «Toutes les actions visant à inciter les femmes à se faire dépister sont importantes, autant qu’utiles», indique Chantal Diserens, sa nouvelle directrice.

Différentes actions seront menées dans le cadre d’Octobre rose: «Une marche à Payerne le 1er octobre, une information aux migrantes à Vevey, une conférence publique avec le Centre du sein au CHUV, l’illumination en rose tout le mois de la cheminée de l’usine Pierre-de-Plan à Lausanne. Et d’autres pas encore actées», poursuit Chantal Diserens.

Accrochée au chantier HRC?

Les «tricopines» de Marina Melon vivent principalement dans le Chablais, vaudois comme valaisan, et sur la Riviera. Les aiguilles moulinent depuis quelques semaines. Au crochet, comme au tricot, peu importe. La seule contrainte? des pelotes roses. Avec pour objectif de réaliser bien entendu le ruban le plus long possible «Nous espérons réaliser plusieurs dizaines de mètres. Sans se mettre toutefois la pression», précise la Bellerine.

A l’Institut Curie, au dernier pointage, 3500 carrés ont été tricotés, soit un ruban de 350 m. Ce dernier sera installé tout octobre au frontispice de la fondation située dans le Ve arrondissement. Un carré chablaisien en fera partie. «J’ai contacté l’Institut Curie, déjà pour les aviser de notre propre démarche. Et en effet pour leur dire que nous enverrions un échantillon», précise Marina Melon.

Cette dernière aimerait que le ruban chablaisien puisse être, visibilité oblige, être placé sur le chantier du futur Hôpital Riviera Chablais (HRC). «Nous sommes ouverts bien entendu à cette initiative. Après, il faut réfléchir au moment et surtout à l’endroit où installer le ruban. Ce peut-être aussi à Vevey ou Monthey, où se trouvent nos unités de cancérologie. Nous attendons que cette dame nous contacte», note Marc-Etienne Diserens, président de l’HRC.

Marina et ses tricopines ressortiront-elles aiguilles et pelotes roses l’an prochain à la même époque? «Certainement. Avec une autre idée, celle de confectionner des petits nœuds roses en laine pour accrocher au revers de la veste.» (24 heures)