A La Tour-de-Peilz, l’anneau de course de Bel-Air est en piteux état

Même le public du club de foot CS La Tour-de-Peilz l’a remarqué, puisque son équipe évolue à Bel-Air sur le terrain au centre de cet anneau de course. Le revêtement est en bien piteux état. Raison pour laquelle la Municipalité sollicite 80'000 fr. pour rénover tant l’anneau circulaire de 350 mètres que la piste longiligne de 100 mètres. Ces installations ont plus de vingt ans: elles ont été inaugurées en juin 1996.

Pour rappel, le complexe sportif de Bel-Air couvre presque 25'000 m2, ouverts au public en soirée, les week-ends et les vacances. Le revêtement des terrains de basket, saut en hauteur ou encore lancer de boulets est en meilleur état. Mais l’anneau et la piste présentent des trous tels que, malgré des réparations durant les années écoulées, «des travaux de réfection sont nécessaires pour garantir la sécurité des usagers (écoles et privés)», comme le souligne l’Exécutif.

Les élus décideront en principe le 22 mars s’ils acceptent de débloquer cette somme pour ces travaux, qui devraient durer tout le mois de mai. «Mais les conditions météorologiques dicteront la durée des travaux», précise le projet municipal.

A noter que le club de football aurait souhaité l’installation d’un éclairage sur mâts sur le pourtour du terrain. Mais la Municipalité a jugé «que ce travail n’est pas urgent en cette période d’investissements déjà très importants», d’autant que cette réalisation «devra faire l’objet d’une mise à l’enquête qui pourrait déboucher sur des oppositions du voisinage». De même, un remplacement complet du terrain en gazon naturel sera programmé ultérieurement, étant en bon état malgré que la partie sud-est reste très humide après les pluies. (24 heures)