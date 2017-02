Aigle lève son verre au réutilisable

Depuis un an et demi, avec son Guide des manifestations, la ville d’Aigle incite les organisateurs à faire preuve d’éco-responsabilité. Elle leur demande par exemple de proposer des gobelets réutilisables. «La Commune participe activement en subventionnant la location ou l’achat de ce type de verre. A hauteur de 30%, 500 francs maximum», déclare Isabelle Rime, municipale en charge du dossier.

Récemment, l’Exécutif a décidé d’aller plus loin en achetant pour la commune 22'200 contenants réutilisables: 15'000 gobelets de 3 décis, 7200 verres de 1 déci. Ils ont été commandés à Ecocup Distribution, société française basée dans les Pyrénées-Orientales. L’acquisition a coûté quelque 10'000 francs. Ils arriveront en terre aiglonne d’ici fin mars.

Colorés

Colorés et décorés au logo de la ville d’Aigle, gobelets et verres seront gérés par la Fondation chablaisienne d’aide à l’insertion. «Elle les mettra à disposition des organisateurs de manifestations contre location du matériel», poursuit la municipale. Les jeunes du SeMo Chablais (Semestre de Motivation) seront pour leur part en charge du transport, du stockage, du lavage et de la mise à disposition de ces gobelets.

Pour l’heure, la Municipalité n’a pas encore décidé si elle irait plus loin dans ce type de démarche. En commandant par exemple de la vaisselle réutilisable. «Nous allons déjà voir comment ça se passe avec les gobelets», conclut l’édile. (24 heures)