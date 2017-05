Aquaparc plonge dans la réalité virtuelle

Les amateurs de glisse aquatique se voient proposer une nouvelle attraction à l’Aquaparc du Bouveret. «Une exclusivité mondiale», précise Laurent Brunoy, PDG de Looping, société propriétaire d’une dizaine de parcs aquatiques en Europe, dont celui du Bouveret. Dès ce vendredi, il sera possible d’emprunter le toboggan Hoola Hoop muni d’un casque de réalité virtuelle pour découvrir «Atlantide - A la recherche du monde perdu». Le concept a été développé par Polymorph, société spécialisée dans la réalisation et la production de contenus graphiques pour les secteurs du divertissement et de la muséographie. «Huit mois de recherche et développement ont été nécessaires», informe son directeur Fabrice Guichard.

Concrètement, le glisseur, installé dans une bouée, évolue via son casque dans un monde sous-marin à 360 degrés. Il côtoie 40 secondes durant tortues et autre requins dans un décor de chasse au trésor. Et ce grâce à 11 capteurs intégrés au toboggan et au casque calculant constamment sa localisation. Compte tenu du fait que sa position n’est jamais la même dans le tube, le visiteur pourra voir à chaque descente de nouvelles images. La nouveauté a été testée en avant-première par Cyril Cornaro. Le Montreusien est champion du monde de wakeboard.

L’attraction est gratuite tout le mois de mai. Dès juin, il en coûtera 1 franc par descente, une thune pour une utilisation quotidienne illimitée. «Pour la promouvoir, nous lançons un concours via les réseaux sociaux. Le vainqueur se verra offrir une soirée VIP au parc pour 300 amis», conclut Iovka Kovlev, directrice d’Aquaparc. Conditions de jeu: www.aquaparc.ch (24 heures)