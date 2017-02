«Ce sont les Mongols qui ont inventé le ski»

«J’ai un petit scoop: vous savez que ce ne sont pas les Norvégiens qui ont inventé le ski, mais les Mongols, dans l’Altaï? Ce sont des chercheurs scandinaves qui le disent.» Pascal Gertsch en connaît un bout sur la Mongolie. Et pour cause. Le médecin retraité des Ormonts estime avoir parcouru plus de 40 000 kilomètres (grosso modo 3,5 fois le tour du monde) sur les routes, et surtout les pistes du pays, depuis 2012.

Mordu de ces paysages dont les dimensions, comme la rareté d’une rencontre, donnent le tournis, il a rapporté des milliers de clichés. Une partie d’entre eux a récemment fait l’objet d’un livre, Mongolie mon amour. D’autres sont visibles au Musée des Ormonts à Vers-l’Eglise (lire ci-contre).

Il est surtout revenu avec la détermination d’y monter une équipe de ski de fond compétitive sur le plan international. «En janvier 2016, un officier de l’armée a voulu me montrer un site clé, dans la région de Dalal (nord du pays), raconte l’intarissable voyageur. Quand j’ai vu le paysage je lui ai dit: «Vous devriez organiser un trophée de ski de fond ici. Le Trophée Gengis Khan!» Le type s’est emballé, il m’a trouvé une équipe. Le lendemain, je donnais ma première initiation. A «sec», car personne n’avait de skis.»

Ancien médecin de l’équipe suisse de ski nordique, entraîneur chevronné, Pascal Gertsch s’entête. En avril, il revient en Mongolie chargé de trente paires de lattes et de soixante paires de chaussures «parce qu’on ne sait jamais si les gens trouveront la bonne pointure». La seule condition qu’il impose alors: «Je voulais qu’ils m’amènent des jeunes, parce qu’ils sont l’avenir de ce sport.»

Petits et géants

Arrive janvier 2017. Les 7 et 8, le premier Trophée Gengis Khan a lieu. Un succès, comme en témoignent les photos et les vidéos rapportées par le Chablaisien. On y voit des gamins «ultramotivés» se mesurer sur skis à un géant de 2,10 m, par – 30 °C.

Un projet en chasse un autre, les ambitions de Pascal Gertsch grandissent. Il emploie désormais son inépuisable énergie à monter une équipe de fond. Objectif? L’amener à un niveau suffisant pour s’aligner lors des Jeux olympiques de la jeunesse de 2020, en terres vaudoises. «Le principe est déjà acquis, une équipe de cinq garçons et de cinq filles y participera. Mais ces Jeux, c’est demain: on a deux saisons pour se préparer. Et j’avais 20-30 ans quand je skiais. J’en ai 71. Je vous laisse imaginer l’évolution du matériel. Je dois donc leur trouver un entraîneur.» Il faudra aussi amener du matériel pour préparer les pistes. «Là-bas, il n’y a quasi rien. Il faudra par exemple une petite dameuse et une traceuse. Mais je ne sais même pas comment cet outillage réagira par des froids pareils.»

Les exigences des contacts de Pascal Gertsch en Mongolie sont pour l’heure modestes. «Ils m’ont dit: «On a besoin de 300 paires de skis qu’on distribuera dans tous les villages.» C’est le meilleur moyen de susciter l’émulation. L’enthousiasme est tel que je ne dormirais pas la nuit si je ne faisais pas ma part.»

