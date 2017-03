Centième crime en vue sur la ligne du MOB

Les habitués et riverains de la gare de Montreux ont pris l’habitude de tomber sur une intrigante animation aux accents russes, certaines fins de semaine sur le quai de la voie 6. Sur un air de musique slave, des chefs de wagon aux longs manteaux invitent les voyageurs à monter à bord de la rame Belle Epoque de la compagnie Montreux-Oberland bernois (MOB), alias le Transsibérien, en partance pour le pays des tsars. Un drôle de personnage au regard torve rôde dans le public.

Wagon plongé dans le noir

En route, tout se précipite. Un wagon plongé dans le noir. Des éclats de voix et des coups de feu. Une fois le terminus atteint, l’un des convives aura passé de vie à trépas. Les loups hurleront. La mise en scène se passe généralement les vendredis et samedis soir et cela dure depuis le 1er novembre 2014. Ce samedi, quelque 150 convives ont déboursé entre 105 et 119 francs pour prendre part à la 100e représentation du jeu de rôle Il était une fois dans l’Oural, l’un des six spectacles de l’association de Chardonne Rêves en Stock. Une date anniversaire qui affiche d’ores et déjà complet.

Si l’on y ajoute les 195 interprétations du scénario précédent, Le crime du Pullman Express, on peut raisonnablement parler d’une histoire d’amour entre la compagnie ferroviaire et les Ducret, organisateurs depuis vingt-deux ans des célèbres soirées Meurtres et Mystères, que ce soit pour des soirées privées, sur un bateau CGN ou dans la cour d’un château vaudois. «Mais celles dans le MOB ont une saveur particulière, c’est toujours magique de voir ce train bondé partir», lance Anne-Michèle Ducret, dont le plaisir ne s’est visiblement pas érodé avec les années.

Démasquer le tueur

Treize comédiens se relaient dans les quatre wagons pour faire vivre une trame qui plonge le public dans l’ambiance de l’après-révolution russe de 1917. Attablés pour un repas, les convives ont les trois heures de spectacle pour démasquer le tueur. Le fugueur Raskounine? Olga, l’espionne révolutionnaire? Oleg, le marchand juif? Tout le monde paraît suspect.

La magie opère également grâce à la bonne collaboration du MOB. Si la compagnie loue son joyau roulant, elle a accepté de transformer l’un de ses wagons en cuisine pour le bonheur des fins limiers. «C’est un ancien fourgon postal qui a été aménagé, précise Gabriel Rosetti, responsable voyageurs au MOB. Pour le bien des acteurs et des voyageurs, il a aussi fallu que nos machinistes revoient leurs habitudes au vu des pentes et des nombreux virages du parcours. Vitesse constante et freinage en douceur sont de rigueur pour éviter les verres de vin sur l’une ou l’autre belle robe, comme cela a pu arriver quelques fois au début… En tout cas, c’est un beau partenariat gagnant-gagnant. Des clients qui ne connaissaient pas la ligne nous reviennent grâce à ces spectacles.»

Au chapitre des anecdotes, Anne-Michèle Ducret relève un seul couac, aussi angoissant que mémorable: «La veille d’une représentation, j’apprends que le train ne pourra pas revenir à Montreux à cause d’un éboulement qui le bloque à Zweisimmen. C’était un peu la panique. Nous avons pris la décision de tout reporter au château d’Oron, avec un autre scénario, ce qui nécessitait d’avoir des comédiens au pied levé. Ce fut une belle occasion de confirmer la belle solidarité qui prévaut au sein de l’équipe.» (24 heures)