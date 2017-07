«Commerce et industrie se portent plutôt bien»

Membre de la direction de Villtrans, entreprise de transport de chantier à Villeneuve, Nicolas Riesen est le nouveau président de la Société industrielle et commerciale de Villeneuve et environs (SICOV). Fondée en 1961, elle fédère 170 industries, commerces, artisans et quelques professions libérales. 80% œuvrent à Villeneuve, les autres à Rennaz, Noville, Roche et Chessel dans cette région du Haut-Lac véritable d’union entre la Riviera et le Chablais. Agé de 22 ans, Nicolas Riesen est également membre du Conseil communal sous la bannière PLR.

Vous avez participé à l’étude qui vise à développer l’attractivité du tourisme à Villeneuve. Quelles retombées peuvent en attendre vos adhérents?

Les commerçants du bourg sont les principaux concernés et se réjouissent d’une avancée dans ces domaines. Actuellement, beaucoup de personnes se promènent sur les quais, peu visitent le quartier historique et la Grand-Rue qui compte de très nombreuses échoppes, bars, restaurants. La valorisation du bourg voulue par les autorités prend ici tout son sens. On doit amener plus de touristes dans ces rues

Faudrait-il rendre totalement le centre aux piétons?

Une amélioration de la politique de stationnement dans le bourg est nécessaire. Il faut lutter contre les voitures ventouses et permettre aux clients d’accéder aux commerces de manière fluide. Fermer la Grand-Rue au trafic motorisé de manière momentanée, en période estivale ou en week-end, pour y proposer des animations peut représenter un bon compromis.

Comment se portent actuellement le commerce et l’industrie à Villeneuve?

Plutôt bien, même si des entreprises ont fermé en zone industrielle et des commerces au sud de la Grand-Rue qui laissent des vitrines vides. On enregistre en revanche tous les ans de nouvelles demandes d’implantation dans la zone industrielle, des PME et des start-up. Il y a encore des surfaces disponibles, plutôt de petite taille, la proximité de l’autoroute, des loyers abordables. Une de nos richesses: nos secteurs d’activité sont extrêmement diversifiés – de la multinationale au barbier de quartier en passant par des entreprises reconnues et à forte valeur ajoutée –, et font montre d’un grand dynamisme. Nous sommes encore la seule section vaudoise à compter des vignerons parmi ses adhérents.

Comment estimez-vous la situation de Bombardier qui licencie du personnel sur son site villeneuvois?

Nous n’avons pas été complètement surpris par l’annonce des suppressions de postes de travail. Chaque emploi perdu est dommageable et nous espérons qu’un maximum de postes pourra être maintenu. En revanche, d’après nos informations, l’entreprise, qui apporte beaucoup de prestige à Villeneuve et sa région, n’envisage pas de quitter la commune.

La zone commerciale de Villeneuve très développée peut-elle, doit-elle, encore attirer de grands magasins?

Les possibilités sont désormais limitées. Il reste l’ancien bâtiment dit Top Tip et la friche de l’ancien Fun Planet. Qui pourraient accueillir aussi des zones de loisirs selon la SICOV.

Quels sont les autres projets générateurs d’emploi?

A Villeneuve, le quartier de la gare qui nous l’espérons peut en procurer plusieurs centaines à terme dans le tertiaire. A Roche, la vaste zone des Vernes dont on attend un prochain développement. La partie novilloise des Fourches dispose actuellement de zones d’activités qu’il est prévu d’imputer pour de l’habitation, nous souhaitons qu’un certain nombre d’emplois puissent tout de même y être créés. Et bien sûr les environs à Rennaz du futur hôpital et le projet des Cornettes, ainsi que la zone de La Jonnaire qui a encore du potentiel.

Planchez-vous sur d’autres projets?

Nous verrions d’un bon œil que le Haut-Lac se dote d’un projet ambitieux à vocation économique et touristique. Le quartier de la gare de Villeneuve pourrait par exemple prévoir la création d’un grand centre modulable de conférences et d’expositions, attirant à l’année des visiteurs dans un cadre idyllique et offrir ainsi de la visibilité au tissu économique local. Par ailleurs, nous réfléchissons à améliorer le lien, la transition, entre la zone commerciale de Villeneuve et le quartier du bourg.

Sujet récurrent, la fermeture prolongée du restaurant privé L’Omnia sur les quais qui irrite passablement de Villeneuvois. Pensez-vous que la Commune doit racheter cette verrue pour la rendre publique?

Pas dans l’immédiat. D’autant plus qu’on ne connaît pas le coût d’un possible rachat. Selon nous, la Municipalité doit inciter encore et toujours les propriétaires à rouvrir ou à confier la gestion à un repreneur. Une chose est sûre: il faut que ça bouge, car personne ne peut se satisfaire de la situation actuelle. (24 heures)