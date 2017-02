Conflit ouvert autour du nom Riviera Classic

«J’ai espéré qu’il s’agissait d’une maladresse de l’Office du tourisme. Mais non.» Bertrand Curchod est tr ès contrarié. Il y a quelques jours, il a découvert sur le site touristique de la région (www.montreuxriviera.com) que les concerts prévus ce week-end à l’Auditorium Stravinski de Montreux, et organisés par le Septembre musical, étaient intitulés «Montreux Riviera Classic». Jeudi dans nos pages, le président du festival montreusien de musique classique (qui comme son nom l’indique, se déroule habituellement en septembre) annonçait bel et bien ce futur changement de nom.

Or Bertrand Curchod (directeur d’Ecole de musique) et Serge Charlet (violoniste à l’Orchestre de Chambre du Valais) ont mis sur pied un nouveau festival de musique de chambre, qui prendra aussi place ce week-end, mais à La Tour-de-Peilz, et s’appelle Riviera Classic +. «De plus, leur répétition d’orchestre ouverte au public se déroule le même après-midi que notre concert pédagogique gratuit», soupire Bertrand Curchod. «Nous avons le sentiment désagréable qu’on essaie de nous intimider, de nous dire que nous n’avons pas notre place», se désole Serge Charlet.

A l’appui de ses dires, une chronologie: les dates et le nom de leur manifestation avaient été fixés depuis des mois, présentés en juin 2016 après des demandes de fonds dès début 2016. Serge Charlet et Bertrand Curchod s’étonnent que le Septembre musical n’ait annoncé ses concerts que… fin décembre. «Dans un monde idéal, la programmation aurait dû être arrêtée bien avant. Mais ils sortaient à peine la tête de l’eau, il fallait d’abord clôturer l’édition de septembre», remarque un observateur averti.

Cet été, l’idée d’un ballon d’essai hivernal du Septembre musical avait été annoncée à la presse. En octobre, au moment où les conseillers communaux de Montreux acceptaient la recapitalisation du Septembre musical, les noms «Montreux Riviera Classic ou Swiss Riviera Classic ou autres» étaient évoqués pour le festival septuagénaire (selon le préavis municipal de juillet, sur lequel votaient les élus). Mais la promotion pour les concerts de février a été faite sous l’appellation «Les Hivernales».

Les organisateurs de Riviera Classic + ont le sentiment que l’annonce dans la presse du nouveau nom la veille de leur manifestation serait une façon de leur damer le pion. Laurent Maire, président du conseil de fondation du Septembre musical, jure qu’il n’en est rien: «Il est normal qu’un changement de nom prenne des mois, mais nous l’avons annoncé déjà à notre cérémonie officielle du 26 août dernier! Pour la promotion des Hivernales, nous n’avons communiqué qu’à partir de janvier à cause des fêtes de fin d’année, mais nous savions ce que nous voulions faire depuis une année. Nous n’avions que deux options de dates disponibles au Centre de Congrès. De plus, nous ne sommes pas en concurrence avec Riviera Classic +, mais complémentaires. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose: nous nous coordonnerons mieux l’an prochain.»

Noms déposés

«Il aurait été plutôt de bon ton que le nouveau venu s’approche des institutions établies», estime François Margot, ex-président du Septembre musical. Et l’évolution du festival de Cully – devenu Lavaux Classic – pouvait faire présager d’un Riviera Classic pour la manifestation montreusienne. «Nous avons fait des recherches sur ce nom, qui n’était apparemment lié qu’à un club de moto, se défendent Bertrand Curchod et Serge Charlet. Il nous fallait un nom porteur, puisque nous voulons nous développer.» Le nom Riviera Classic + étant déposé, ils annoncent qu’ils «ne se laisseront pas faire». Mais Laurent Maire avertit que leurs noms de domaine ont aussi été protégés.

Dans cette bataille de David (150 places à la Salle des Remparts de La Tour-de-Peilz) contre Goliath (1700 places à l’Auditorium Stravinski), reste à savoir quelle interprétation fera la justice de la proximité – ou non – des termes Montreux Riviera Classic et Riviera Classic +.

(24 heures)