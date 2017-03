Coup de neuf pour les lieux de culte de Lavey

Le temple rocan prend l’eau. Mandaté en 2016 pour réaliser un inventaire des travaux à entreprendre sur l’édifice, le Service cantonal des immeubles, patrimoine et logistique a notamment constaté des problèmes d’humidité intérieure. Celle-ci est due à des remontées par capillarité dans les murs et provoque des dégâts sur les crépis et les peintures. S’y ajoutent des infiltrations ponctuelles au niveau de la voûte et quelques fissures dans les murs.

L’église paroissiale catholique réclame elle aussi un coup de neuf: d’assez grosses fissures sont visibles à l’extérieur comme à l’extérieur, au niveau des ouvertures. Et ses crépis se lézardent et tombent par endroits, en raison d’infiltrations localisées mais importantes.

Pour y remédier, la Municipalité de Lavey-Morcles demande à son Conseil communal de lui octroyer un crédit de 717 000 francs. L’organe délibérant avait déjà débloqué en 2015 une enveloppe de 405 000 fr. pour réaliser les travaux les plus urgents sur les deux lieux de cultes de Lavey: remplacement du chauffage du temple et remplacement de la porte de l’église paroissiale. «Les derniers grands travaux pour le temple et l’église remontent respectivement aux années 1980 et à 1999, explique la Municipalité. Il n’est donc pas surprenant que ces deux bâtiments nécessitent des travaux de réfections, dictés soit par la vétusté, soir par des contraintes légales.» Le Conseil communal examinera cette demande de crédit le 30 mars. (24 heures)