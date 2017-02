Cyril Hubert ne concourt plus pour la Romandie

Cela faisait des mois que Cyril Hubert s’entraînait pour affronter la trentaine d’autres participants, tous Suisses allemands, du 2e championnat suisse des sommeliers de la bière, qui se déroule samedi à Zurich (lire notre édition de vendredi). Le Français installé à Montreux depuis dix ans et détenteur du certificat de sommelier de la bière pensait remplir les conditions de participation du concours national. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il reçoit un coup de téléphone des organisateurs, ce vendredi matin, l’informant qu’il ne peut plus être candidat car il n’est pas Suisse. Ces derniers ont découvert son origine française à la lecture de son portrait dans 24 heures. «J’étais déçu de ne plus pouvoir concourir. Je m’étais beaucoup investi pour cette compétition», précise Cyril Hubert.

Les finalistes du championnat suisse formeront l’équipe nationale qui représentera la Suisse au championnat du monde en septembre à Munich. «Je suis désolé pour Monsieur Hubert, explique Marcel Kreber, directeur de l’Association suisse des brasseries et organisateur de l’événement. Mais notre règlement est très clair: le championnat est ouvert aux ressortissants suisses ou liechtensteinois qui ont achevé la formation de sommelier suisse de la bière. C’est la responsabilité du candidat de s’informer des conditions de participation.»

Afin de trouver une solution à ce couac administratif, Marcel Kreber s’est arrangé avec les organisateurs du championnat du monde à Munich, afin que Cyril Hubert puisse y participer comme candidat français indépendant puisque la France n’a pas d’équipe nationale.

(24 heures)