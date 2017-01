«De belles satisfactions et très peu de regrets»

Emblématique directeur des Transports publics du Chablais (TPC), Claude Oreiller franchira dans quelques jours le passage à niveau qui le conduira à une retraite bien méritée. Entré en 1991 dans l’entreprise comme chef d’exploitation et fondé de pouvoir, le Massongéroud l’a dirigée depuis 2003. Avec ses équipes, il a mené conjointement d’importantes transformations, autant dans le secteur des trains que dans celui des bus. Avec au final «de grandes satisfactions et peu de regrets».

Quelle était la situation des transports publics dans le Chablais à votre arrivée?

Personnellement, je ne savais pas ce que c’était. (Rires.) Pour moi et pour la majorité des gens, qui n’y étaient pas forcément attachés, l’image des transports publics était, disons, ténue. Une identité a commencé à se créer avec la fusion réussie en 1999 des quatre compagnies ferroviaires, AL, ASD, BVB, AOMC (ndlr: Aigle-Leysin, Aigle-Sépey-Diablerets, Bex-Villars-Bretaye, Aigle-Ollon-Monthey-Champéry).

Aujourd’hui, cette identité semble bien visible, non?

Nous y avons beaucoup travaillé. Avec une couleur et un logo uniformisés, nous avons «tépécéisé» fortement l’identité de l’entreprise. Dans le fonctionnement comme dans la communication. Avant, les gens disaient: «Je prends l’AOMC.» Aujourd’hui, je les entends dire: «Je prends les TPC.» Mais ce n’est pas assez…

C’est-à-dire?

On peut toujours et on doit faire mieux. En incitant encore plus la population à emprunter nos trains et bus qu’elle ne le fait actuellement. Prendre les transports publics, c’est moins ancré dans la mentalité romande au regard des habitudes des Alémaniques. Mais il faut aussi souligner que. dans notre région, les aménagements routiers ont longtemps pris le pas sur les transports publics.

Nourrissez-vous d’autres regrets?

Non. Notre offre est désormais très positive dans notre couverture du maillage régional. Et ce n’est pas simple car nous devons faire face à la fois aux défis de la plaine et de la montagne.

Quelles ont été les conditions qui ont fait des TPC une entreprise publique incontournable dans le Chablais?

Nous avons indéniablement bénéficié de conditions-cadres exceptionnelles, avec le soutien considérable des pouvoirs publics. Ce qui nous a permis d’effectuer un incroyable rattrapage d’investissements en termes de modernisation et de sécurisation, lesquels auraient dû être consentis bien avant. Ce rattrapage se poursuit encore. Imaginez que depuis 2000, plus de 320 millions de francs ont été engagés.

Quelles ont été les principales avancées durant votre mandat?

Le nouveau dépôt En Châlex, l’achat de nouvelles automotrices en 2001, le renforcement des installations de sécurité, l’assainissement de passages à niveaux, la pérennisation de l’ASD, une ligne que l’on pensait fermer. Et, bien sûr, l’aménagement de la place de la Gare d’Aigle, véritable porte d’entrée ferroviaire du Chablais, et le développement de notre offre en matière de bus.

De quelles réalisations êtes-vous le plus fier?

La modernisation de l’AOMC, indéniablement. Nous avons nettement amélioré le confort des passagers. Prochainement, le temps de parcours entre Aigle et Monthey sera considérablement réduit, 13 minutes contre 20 aujourd’hui. Je suis par ailleurs très fier d’avoir présidé la commission qui a conduit à instaurer une convention collective aux TPC, la première sur sol vaudois dans la branche des transports publics. J’en profite ici pour saluer la qualité du personnel des TPC. J’ai dirigé des projets mais c’est grâce à mes employés que j’ai pu les faire aboutir.

Quels défis attendent les TPC?

La finalisation de la rénovation des infrastructures, notamment celles de l’AOMC, l’amélioration de la sécurité et des services et le prolongement de l’AL jusqu’aux remontées mécaniques. (24 heures)