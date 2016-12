De nouveaux logements, oui, mais pas au détriment du train

Un nouveau projet, qui se déploierait sur plusieurs parcelles dans le quartier En Martinet (entre les avenues des Ormonts et Veillon), vient d’être soumis à l’enquête publique. Il pourrait accueillir près de 300 nouveaux habitants. Des riverains et des associations ont formé opposition. Et, ce n’est pas fréquent, deux partis politiques: Alternatives et Les Verts (AV) et l’Entente aiglonne (EA).

«Nous ne sommes pas contre ce projet, mais il se trouve qu’il survient à un moment crucial de la discussion sur l’éventuel transfert de la ligne Aigle-Leysin (AL) sur celle de l’Aigle-Sépey-Les Diablerets (ASD)», indique Louis Goy, un des quatre délégués d’AV aux récents états généraux mandatés pour imaginer le futur de l’urbanisme de la ville, et donc de l’épineux problème du tracé de l’AL, que la majorité des partis politiques aimeraient voir transféré de la rue de la Gare sur la ligne de l’ASD. «Or il se trouve qu’une des variantes pour ancrer l’AL sur l’ASD pourrait passer sur les parcelles de ce projet immobilier, que par ailleurs nous ne contestons pas. Mais on ne comprend pas pourquoi la Municipalité, dans l’urgence, publie cette mise à l’enquête avant qu’une décision d’intérêt public soit prise concernant le tracé définitif de l’AL», note Jean-François Jaggi, vice-président de l’EA. Pour le syndic, Frédéric Borloz, l’explication est simple: «La Municipalité ne peut pas s’opposer à la volonté d’un propriétaire de mettre à l’enquête un projet de construction.»

Celui-ci comprend cinq immeubles de six niveaux chacun. Cinq bâtiments et deux dépôts existants devront d’abord être démolis. «Nous comptons construire progressivement sur une durée de trois à quatre ans», indique Giulio Corvaglia, propriétaire promoteur. Les futurs modules seront principalement dévolus à de l’habitation, mais sept emplacements pour des commerces complètent le dossier. Un parking souterrain de 147 cases est projeté, auxquelles il faut ajouter huit autres en extérieur. Les logements sont au nombre de 113. Ce sont principalement des deux, trois et quatre-pièces. Environ 60% d’entre eux seront mis en vente, le reste en location. A noter que «des places de détente pour les habitants et les riverains ont été dessinées», poursuit Giulio Corvaglia. Un abri de protection civile de 200 places est encore prévu. Le projet global, construction et terrain compris, est estimé à quelque 50 millions de francs. (24 heures)