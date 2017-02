Dernières salves avant le vote crucial de dimanche

Il reste moins de quatre jours pour convaincre les Veveysans indécis des bienfaits ou méfaits du projet immobilier de la Cour aux Marchandises. Quel que soit le résultat, le scrutin de dimanche mettra un terme à une campagne farouche. Affichage massif, tous-ménages, soirées de présentation animées et débats houleux: les occasions d’en découdre ont été nombreuses.

Sur les réseaux sociaux, on ne compte pas un jour sans échanges au sujet de ce vaste projet immobilier de 350 appartements prévus par CFF Immobilier entre les voies de chemin de fer et l’avenue Reller. Avec, d’un côté, les partis des Verts et Décroissance-Alternatives, les référendaires à qui l’on doit le scrutin communal de ce week-end. De l’autre, CFF Immobilier et le comité de soutien au projet composé du PS, du PLR, de Vevey Libre et du PDC.

«Le débat a été altéré par l’animosité, l’agressivité et les attaques personnelles. J’ai fini par arrêter d’échanger avec certains référendaires»

Les passes d’armes ont été particulièrement virulentes sur Facebook, en particulier sur les pages du oui et du non, administrées par les fers de lance des deux comités. A chaque nouvel argument, les salves s’y échangent sans fin entre les chefs de file – «un peu en vase clos», diront certains. «Le débat a été altéré par l’animosité, l’agressivité et les attaques personnelles, regrette Patrick Bertschy (PLR), du comité de soutien. J’ai fini par arrêter d’échanger avec certains référendaires.» L’attaque va notamment à Alain Gonthier (Décroissance-Alternatives), connu pour sa maîtrise du dossier, mais aussi son franc-parler. Ce dernier ne nie pas provoquer, ni avoir bloqué ou limité l’accès à certaines personnes sur la page du non. «Mais bien moins que le comité du oui, qui s’adonne sur sa page à une modération très politique», estime-t-il.

La campagne n’a pas eu lieu que sur Facebook, loin s’en faut. Les deux stratégies sont du reste assez similaires sur le fond: une politique d’affichage, des tous-ménages, une présence en ville, un site Internet et, donc, une présence sur les réseaux sociaux. Une même stratégie, mais pas les mêmes moyens, dénoncent les référendaires. Argument recevable ou simple complexe du plus petit? A chacun son opinion.

Budget non dévoilé

CFF Immobilier n’a pas accepté de dévoiler son budget de campagne. Les référendaires si: 13 000 francs de budget, dont 4000 pour la récolte de signatures. «Les frais de matériel et de poste sont couverts à 40% grâce à des dons individuels et au bénéfice de notre soirée de soutien du 20 janvier, le reste par le soutien financier du comité régional des Verts et de Décroissance-Alternatives», explique Sabrina Dalla Palma Zahar (Les Verts). Graphisme, rédaction, distribution de flyers, mise sous pli, pose d’affiches, tout a été réalisé par des bénévoles.

Sans chiffres de CFF Immobilier, difficile d’évaluer l’écart de moyens. Une certitude toutefois: la société a payé l’entier de la campagne, les partis du comité de soutien n’ayant pas eu à mettre la main au porte-monnaie. CFF Immobilier peut en outre compter sur un dispositif rodé, auquel s’ajoutent plusieurs prestataires externes, dont une société de communication. Entre autres indices d’opulence: une campagne d’affichage plus importante, trois soirées de présentation avec beaux visuels et maquette à l’appui, un intense travail de lobbying auprès des Veveysans, entamé avant même que le référendum n’ait abouti. «C’est une communication habituelle dans ce type de projet, ajoute Guillaume Dekkil. L’effort est proportionné à l’importance du projet défendu.»

Le camp du non n’a pas manqué de faire remarquer les hôtesses distribuant des flyers dans le hall de la gare et autres étudiants rémunérés sur les stands de la place du Marché et aux sorties de commerces. Un argument ridicule pour Guillaume Dekkil: «Ils apportent une aide logistique sur les stands et on parle de deux personnes maximum, toujours accompagnées par plusieurs membres du comité de soutien. Ces derniers se sont pleinement engagés dans cette campagne: distribution de flyers, rencontres avec la population, pose d’affiches, présence sur les stands et participation à toutes les réunions publiques.» (24 heures)