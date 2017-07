Didier Burkhalter fêtera le 1er août dans le Chablais

Le Chablais s'apprête à recevoir un invité d'exception à l'occasion de la Fête nationale, le 1er août. Le conseiller fédéral Didier Burkhalter sera en effet l’hôte des communes d’Aigle et d’Ormont-Dessus. Il sera accueilli notamment par le syndic d’Aigle et conseiller national Frédéric Borloz, le conseiller aux Etats Olivier Français et par Philippe Grobéty, syndic d’Ormont-Dessus.

Programme riche

Le programme sera riche pour le Chef du département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Dès 8h30, il sera reçu par la commune d'Aigle pour un café-croissant auquel la population est conviée dans les jardins de Mon-Séjour. A 9h45, Didier Burkhalter s'en ira en train historique jusqu'aux Diablerets où un apéritif et une réception sont prévus. (24 heures)