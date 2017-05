En 2029, l’Aigle-Leysin ne traversera plus la ville

L’avenir du tracé de la ligne Aigle-Leysin (AL), qui depuis 2013 a quelque peu éclipsé le projet de développement du centre-ville, se dessine plus clairement depuis mardi soir. Pour mémoire, le projet global de refonte du cœur d’Aigle était bloqué depuis plusieurs années. La population l’avait accepté de peu à l’issue d’un référendum, mais le vote avait été annulé par le Tribunal fédéral, pour vice de procédure.

Réunis pour la seconde et dernière fois lors d’Etats généraux, les délégués des partis politiques aiglons et d’autres comités actifs sur le dossier (une quarantaine de participants) ont confirmé à l’unanimité une volonté esquissée lors de la première séance: extraire le tracé de l’AL du centre-ville. «A ce stade, c’est une bonne nouvelle. Même une très grande avancée. Comme quoi, cette solution esquissée depuis longtemps n’était pas irréaliste», déclare Michel Martenet, représentant du comité référendaire et élu de l’Entente aiglonne. «On se doit de saluer ici l’esprit constructif qui a régné durant cette séance. On a parlé tous ensemble d’avenir et de recherche de solutions», souligne le syndic Frédéric Borloz.

Avant cette concorde, des études approfondies ont été présentées par un bureau d’experts et la direction des Transports publics du Chablais. Elles avaient pour but de présenter un plan d’action avec des mesures concrètes. Deux variantes sont envisagées. Soit transférer, mais pas dans les conditions actuelles, l’AL sur la ligne de l’Aigle-Sépey-Diablerets, soit faire passer les deux trains dans un tunnel commun. Si toutes les parties sont unanimes sur la nécessité d’effectuer des études plus poussées, privilégient-elles une solution ou l’autre? «On est encore dans l’expectative, mais nous penchons pour la solution souterraine, en site propre», annonce François Deladoey (UDC). Pour Philippe Pasche, «le PLR est plutôt pour le tunnel, qui aurait moins d’impact sur la sécurité et la qualité de la vie. Mais la décision ne doit pas être politique, uniquement objective.»

Ainsi, la variante enterrée est priorisée, sauf par AlternativeS - Les Verts. «A ce stade, il est impossible pour nous de privilégier quelque option que ce soit. L’étude finale nous permettra de nous prononcer», résume son délégué, Samuel Obi.

«L’important est d’améliorer l’existant et de rendre l’outil plus performant pour les cent ans à venir. Quoi qu’il en soit, avec les délais d’études (au moins six ans), la recherche de financement et la réalisation des travaux, le tracé final ne sera pas emprunté avant 2025-2029», conclut Frédéric Borloz. (24 heures)