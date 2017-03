Enième accrochage autour du tracé de l’Aigle-Leysin

Avec deux objets à l’ordre du jour, la séance du Conseil communal d’Aigle s’annonçait calme, jeudi. C’était compter sans l’épineuse question du tracé de l’Aigle-Leysin, qui emprunte actuellement la rue de la Gare. Alors que la tenue de nouveaux Etats généraux sur la refonte du centre-ville est annoncée pour le printemps ( notre édition de lundi), elle a une nouvelle fois polarisé une partie des débats. Par la voix de Livio Hürzeler, l’Entente aiglonne a interpellé la Municipalité à ce sujet. L’élu dénonce l’absence de compte-rendu des premiers Etats généraux, tenus le 29 octobre. Et s’étonne: «Les groupes politiques se sont dans leur grande majorité prononcé en faveur du transfert de l’Aigle-Leysin sur les voies de l’Aigle-Sépey-Diablerets. Sans attendre les conclusions de ces assises, la Municipalité a mandaté un bureau spécialisé pour affiner l’étude de quatre variantes. Lesquelles? Sans compte-rendu, sur quelles bases s’est-elle appuyée?»

En parallèle, «et sans attendre la réponse à son interpellation», note l’Exécutif, «l’Entente aiglonne a dénoncé la démarche des Etats généraux au Conseil d’Etat». «Ce n’est pas la démarche que les référendaires opposés au projet Aigle Centre 2020 – et non l’Entente seule! – ont dénoncée, contre-attaque Livio Hürzeler. Mais la mainmise de la Municipalité sur ce dossier. Ces nouvelles études n’ont aucune justification. Elles laissent croire que la Municipalité cherche à précipiter les choses avant les prochaines assises. Alors qu’elle ne cesse de les repousser, c’est surprenant.»

Réaction du syndic Frédéric Borloz: «Si les premiers Etats généraux n’ont pas permis d’arriver à un consensus, c’est qu’il manquait des éléments. Le but de ces études est précisément de les obtenir avant la prochaine réunion.» Et d’ajouter: «La problématique du train est extrêmement complexe; on ne déplace pas des rails facilement. On n’est pas sur un jeu Märklin où l’on tourne des aiguillages.»

L’ambiance risque d’être électrique lors des prochaines assises. Mais le syndic est confiant, comme il l’a souligné jeudi en plénum: «Je note que les autres groupes abordent ces Etats généraux dans un esprit constructif et avec enthousiasme.» La remarque a été saluée par une salve d’applaudissements nourrie du PLR, du PS, de l’UDC et d’AlternativeS-Les Verts… mais pas de l’Entente. (24 heures)