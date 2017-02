Festivalocal change de chef, de taille et de lieu

Festivalocal est mort, vive Festivalocal! La formule semble tout indiquée après le nouvel épisode de la saga du populaire rendezvous estival de musique du jardin Doret, dont la 10e édition a attiré 18 000 personnes en juin 2016. Après la défection des organisateurs pour des questions de normes sonores (notre édition du 27 janvier), les autorités de Vevey ont décidé de préaviser favorablement le dossier de Bob Bonjour, membre de l’association culturelle Le Local. Sa manifestation se déroulera les 16 et 17 juin.

En guerre avec le comité



Le choix du Veveysan n’est pas anodin lorsqu’on connaît l’historique de la manifestation. Bien connu de la scène veveysanne, l’artiste hors-norme revendique de longue date et dans son style véhément – ce qui lui a valu plaintes et amende – la paternité du festival. Depuis qu’il a claqué la porte il y a trois ans, il est même en guerre ouverte avec le comité.

Pour se réapproprier le festival qu’il a lancé en 2007, le trublion veveysan est allé jusqu’à investir des milliers de francs pour inscrire la marque Festivalocal à son nom. En d’autres termes, soit il l’organise lui-même, soit la manifestation se cherche une autre appellation.

La décision de la Municipalité n’a toutefois que peu ou rien à voir avec cette «guéguerre de personnes» dont elle se passerait bien. Ses raisons sont ailleurs. Elle a avant tout décidé de revoir les règles du jeu suite à des plaintes récurrentes de riverains du jardin Doret indisposés par les nuisances sonores, ce qui l’a motivée à édicter une limite maximale de 93 décibels pour les concerts.

«Raisons pratiques»



Une exigence que Gaël Spieler, patron de l’événement ces dernières années, a refusée, avant de renoncer carrément à l’organisation et d’envisager une nouvelle manifestation ailleurs.

La Ville invoque «des raisons pratiques», selon les termes de la syndique Elina Leimgruber, pour justifier son choix de concentrer l’édition 2017 sur deux jours (et non plus quatre) et une scène (celle du théâtre de Verdure). «Un festival en milieu urbain doit s’adapter, continue-t-elle. Les nuisances sonores, mais aussi les dégâts occasionnés au gazon du jardin Doret, qui nous valaient aussi des critiques de certains habitants, nous ont notamment convaincus.»

«Aucun problème pour toutes les conditions, lance Bob Bonjour, à une exception près: la Ville m’a demandé de renoncer au nom Festivalocal «pour éviter les conflits potentiels et les confusions pour le public». Pas question! J’ai acheté les droits et je suis le seul à pouvoir l’utiliser. Et si l’ancien comité envisage d’utiliser ce nom, il va au-devant de poursuites.» Au bout du fil, Gaël Spieler ne désire pas commenter. Le municipal de la Culture Michel Agnant, excédé par ces conflits de personnes, semble pour sa part s’être fait une raison sur cette question du nom: «Nous avons vu les documents et les choses semblent claires». La Ville participera au rendez-vous à hauteur de 5000 francs. (24 heures)