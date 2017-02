Flendruz vit dans son propre espace-temps

Le cœur de Rougemont bat entre ses splendides chalets plusieurs fois centenaires. A la frontière ouest de la commune du Pays-d’Enhaut, Flendruz n’a pas à rougir de ce patrimoine. Cerné par deux rivières qui lui donnent son nom (composé de «Flen» ou eau courante et «ru», petit ruisseau), le hameau est semé de chalets bâtis au XVIII et XIXe siècle. En son centre, une vaste et somptueuse demeure bernoise de 1822 est à vendre. Avis aux amateurs.

Un peu plus haut en suivant la rue du Vieux Couvent, de solides fondations de pierres grises attestent de l’occupation religieuse du lieu. Le couvent en question était lié au prieuré clunisien de Rougemont. «Ce hameau a une grande chance, observe David Rossier-Henchoz, antiquaire à Flendruz et ancien municipal de Rougemont. Contrairement à Château-d’Œx qui a été frappé à trois reprises par des incendies ou à Rougemont dont trois chalets ont été détruits par les flammes en 1953, Flendruz est resté intact et son bâti est préservé.»

«Cette épicerie où l'on trouvait de tout»

Le commerçant est arrivé là il y a une dizaine d’années. Les quelque 80 habitants du lieu sont, eux, pour une large part des enfants du hameau. Si elle a déménagé au bas mot une douzaine de fois depuis sa naissance en 1933, Marie-Léa Turrian n’a jamais quitté le territoire communal et a vécu à plusieurs reprises à Flendruz. Elle évoque un village qui comptait encore, il y a quelques décennies, une école, deux boulangeries, deux scieries, une gare, une poste, deux bistrots…

En 1982, le Journal du Pays-d’Enhaut relate la «bien regrettable» fermeture de l’épicerie de Pierrette «où l’on trouvait de tout, tellement c’était bien arrangé et ordré». Bien d’autres commerces connaîtront le même sort mais peu de nouvelles constructions sont venues gonfler le tissu architectural depuis. «La plupart des bâtiments du village sont des résidences principales», décrit Marie-Léa Turrian.

Âme agricole

Pourquoi la petite communauté n’a-t-elle jamais connu l’essor touristique de Rougemont? Question d’ensoleillement peut-être, avance David Rossier-Henchoz. «On a surtout construit sur l’adret en dessus du village de Rougemont. A Flendruz, les possibilités étaient limitées sur le coteau et au centre du hameau, le soleil est rare en hiver.» L’âme plus agricole du lieu a sans doute également pesé dans la balance, estime Eliane Jordan, propriétaire du seul café-restaurant du village, le Guillaume Tell.

Les habitants ne jalousent pour autant pas leur grande voisine: «On fait partie de la même commune et notre village a toujours été bien représenté au Conseil communal et à la Municipalité. On n’a pas le sentiment d’être laissés-pour-compte», note Eliane Jordan.

Dans le hameau, on parle avec modestie de ce lieu. «Quand il fait beau, n’importe quel endroit est beau», philosophe Pierre-Alexandre «Pizou» Yersin. Le menuisier n’a pourtant jamais quitté l’endroit. Ce qui l’y a retenu? «J’ai construit mon atelier il y a 31 ans. Peut-être que si j’avais fait un autre métier, je ne serais plus ici.» Avant de concéder qu’il y fait bon vivre.

Attablée au Guillaume Tell, Pierrette Rossier affiche la même réserve à vanter le charme de son hameau. «Mais c’est sûr qu’on y est attaché; c’est «notre» Flendruz, au pied de «notre» Rübli.» En ce mercredi après-midi, le sommet culminant à 2285 m reste caché dans les nuages. Par beau temps, il vaut pourtant le coup d’œil. «Vivre ici représente quelques contraintes, concède Eliane Jordan: il faut forcément une voiture. Mais c’est un endroit tranquille.» (24 heures)