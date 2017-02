Halte ferroviaire fermée, mais des pistes restent ouvertes

A l’automne dernier, les Transports publics du Chablais (TPC) décidaient unilatéralement de fermer «provisoirement» pour raisons sécuritaires une halte ferroviaire à Troistorrents. L’arrêt Pont-de-Chemex – très fréquenté par les écoliers, les mamans avec leur poussette et les retraités – se trouve sur la ligne Aigle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC). Cette dernière a été réadaptée pour accueillir les nouvelles rames des TPC, qui sont trop longues et trop larges pour pouvoir stopper à Pont-de-Chemex. L’entreprise a reconnu «un manque d’anticipation».

Le hic, c’est que la halte dessert trois quartiers résidentiels, sur Troistorrents et Collombey, soit plus d’un millier d’âmes. Près de la moitié, particulièrement remontée, a signé une pétition et l’a envoyée tous azimuts pour demander expressément de rouvrir l’arrêt (24 heures du 2 décembre). Cette volonté est par­ta­gée par la Commune de Troistorrents, très active dans ce dossier.

Depuis, des réunions ont eu lieu entre les partenaires concernés qui incluent également l’Etat du Valais et l’Office fédéral des transports. A l’issue d’une rencontre technique in situ en janvier, deux variantes ont été mises à l’étude par les TPC; sachant qu’une solution provisoire doit être rapidement trouvée.

L’une d’elles serait de réaménager l’arrêt actuellement condamné en le déplaçant de quelques mètres près de l’ancienne école du quartier. L’autre consisterait à reverser les utilisateurs vers l’arrêt Chemex, situé quelques centaines de mètres plus loin. La route qui y mène, dont l’éclairage a depuis été considérablement amélioré par les services communaux, est très étroite et peu sécurisée. De plus, l’accès comme la halte de Chemex ne répondent pas aux exigences de la LHand – loi sur l’égalité pour les handicapés.

«Nous avançons dans la bonne direction. Nous sommes très optimistes quant à l’issue de ce dossier», déclare Fabrice Donnet-Monay, président (syndic) de Troistorrents . (24 heures)