L’American School pleure sa «maman», Sigrid Ott

C’est une page essentielle de l’histoire de Leysin qui se tourne. Dimanche 23 avril, Sigrid Ott-Benson s’est éteinte à son domicile à l’âge de 100 ans. Elle laisse un héritage majeur dans la station: la prestigieuse Leysin American School, qu’elle a créée en 1960 dans l’un des sanatoriums du village.

Ses racines islandaises expliquent son prénom, qu’on croirait sorti d’un opéra de Wagner. C’est dans le Dakota du Nord que Sigrid est née, le 13 septembre 1916. Chose rare pour l’époque, elle suit des études universitaires, dans l’Etat qui l’a vu naître. C’est là qu’elle rencontre Fred C. Ott, qu’elle épouse en 1939. Les vingt années d’aventures qui suivront amèneront tout naturellement le couple à créer une école internationale en Europe. Mobilisé par les Etats-Unis, Fred Ott est déplacé en Allemagne à la fin de la guerre. Reconnaissant le besoin d’offrir des camps d’été aux familles de soldats et d’expats américains, le couple fonde en 1949 l’International Ranger Camp. Fred Ott ouvre ensuite 56 écoles dans des bases américaines, tandis que son épouse développe des camps d’été en Suisse et au Danemark.

Le rêve d’une école internationale «qui donnerait la possibilité aux étudiants de toutes les nations de découvrir ce qu’ils ont en commun» croît et se réalise à Leysin en 1960.

Preuve du rôle-clé que le couple a joué à Leysin, la Commune lui accorde en juin 2007 la bourgeoisie d’honneur. Fred Ott décède cinq mois plus tard, à 94 ans. Dix ans plus tard, la station pleure désormais son épouse. «Sigrid sera regrettée par les étudiants, les enseignants et les membres du personnel, à qui elle a, par ses actes et ses paroles, inspiré la tolérance, le respect et l’écoute des autres. Sigrid sera aussi regrettée par ses amis de Leysin, qu'elle accueillait avec une étincelle au fond de ses yeux bleus. Et par sa famille, qui pouvait compter sur ses bons conseils et beaucoup d’amour», saluent ses proches dans un communiqué.

La famille Ott – qui dirige toujours l’American School et ses 340 élèves – est toutefois promise à un bel avenir: Sigrid laisse deux enfants, six petits-enfants et treize arrière-petits-enfants. (24 heures)