L’extension du port du Basset est différée de dix mois

Il n’y aura pas de branle-bas au Basset ces prochains jours. Les travaux d’extension du port de Clarens, qui auraient dû débuter en décembre prochain pour se dérouler durant l’hiver, sont différés d’une dizaine de mois. Pourquoi? «La Municipalité souhaite prendre en compte, dans la mesure du possible, les remarques exprimées lors de la présentation publique du 30 août dernier et par la Commission des ports, répond Christian Neu­komm, municipal de l’Urbanisme. Il s’agit de parvenir au projet le plus consensuel.»

Réduction du nombre de places d'amarrage

Plusieurs modifications ont été apportées au projet initial. Elles concernent principalement le nombre de places d’amarrage à créer, qui devrait être réduit. Cette deuxième mouture doit dés­ormais être validée par la Commission des ports, afin de procéder à la mise à l’enquête et à l’appel d’offres de construction dès janvier prochain.

Initialement, la Ville avait prévu un réaménagement offrant 99 places d’amarrage supplémentaires, pour absorber une partie des 144 demandes pendantes. Avec les 414 places existantes, la nouvelle capacité aurait donc atteint 513 places.

Crédit de 2 millions pour le port de Clarens

Une fois son projet ficelé, la Municipalité prévoit d’effectuer la demande du crédit de construction – de l’ordre de 2 millions de francs – en mai 2017. Par la suite, le nouveau planning laisse envisager un début des travaux en octobre. Le nouveau règlement du port devrait être adopté à la fin de l’an prochain, pour entrer en vigueur en mai 2018. «Le réaménagement du port doit répondre à de nombreuses attentes, dont celles concernant la sécurité et l’intégration, ainsi qu’aux contraintes fixées par la réglementation, commente Christian Neukomm. Nous au­rions voulu lancer les travaux au plus vite. Vu que ce n’est pas possible cet hiver, nous sommes contraints d’attendre le suivant.»

Par ailleurs, la Municipalité relève, en réponse à une interpellation du conseiller communal Patrick Aubort, que l’amélioration de l’accueil des hôtes au club-house du Basset ne fait pas partie du projet d’extension du port. Mais l’Exécutif assure qu’il y veillera. (24 heures)