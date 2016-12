L’hôtel Elite n’a pas trouvé d’acquéreur

L’hôtel Elite, adossé à la cabine du Roc-d’Orsay à Villars, n’a pas trouvé preneur, hier, lors de la vente aux enchères organisée dans les locaux de l’office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Après la longue lecture des créances et des conditions de vente par l’office responsable, le syndic d’Ollon, Patrick Turrian, a pris la parole et salué la vingtaine de personnes présentes. Il a rappelé que la commune soutiendrait et collaborait avec le nouveau ou la nouvelle propriétaire, mais que la Municipalité serait intransigeante sur le fait que l’établissement conserve sa vocation hôtelière.

Pour rappel, le complexe construit en 1964 compte 58 chambres et 6 appartements. Il est fermé depuis 5 ans. Sa mise aux enchères, décidée fin novembre, fait suite à la faillite, en 2014, de la société d’une ressortissante italienne qui avait racheté l’hôtel en 2003. La somme dévolue aux divers créanciers s’élève à 3,6 millions de francs.

Au moment des enchères, l’assemblée présente a gardé le silence. Seuls quelques chuchotements ici et là se sont fait entendre. Après une trentaine de secondes, le responsable a clos la séance puisque personne n’a souhaité faire de proposition égale ou supérieure au prix minimum fixé à 2,9 millions de francs. Une nouvelle mise aux enchères au plus offrant, c’est-à-dire sans prix de départ, aura lieu entre fin février et début mars.

«Nous nous y attendions un peu, avoue Patrick Turrian. Le côté positif, c’est qu’il y aura peut-être plus de monde à la prochaine vente.» Ollon est créancière à hauteur de 123 000 francs dans l’établissement. La commune récupérera l’entier de ce qui lui est dû, puisqu’elle se trouve au premier rang des remboursements.

«Pour nous le plus important, c’est que le projet soit intéressant, souligne le syndic. Les personnes qui nous ont approchées ont des concepts qui visent les jeunes et le sport. Nous espérons que le ou la prochain(e) propriétaire de l’hôtel Elite se tournera vers cette clientèle.» (24 heures)